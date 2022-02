Điểm hạn chế của bộ phim Việt đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Tết

Không phải là bộ phim xuất sắc, "Chìa khóa trăm tỷ" hài hòa gần như về mọi mặt và hợp để xem dịp Tết.

* Bài viết có thể tiết lộ một số tình tiết trong phim

Chìa khóa trăm tỷ là phim làm lại của Key of Life do Nhật Bản sản xuất. Trước đó, Hàn Quốc từng remake mang tựa Luck key (ra rạp tại Việt Nam với tên gọi Xin lỗi anh chỉ là sát thủ) đạt doanh thu khá tốt. Phiên bản Trung Quốc, được gọi là Endgame, ra mắt vào dịp Tết năm 2021 lại thất bại nặng nề.

Trước Chìa khóa trăm tỷ, cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc đều đã thực hiện bản remake của Key of Life.

Bản remake còn hạn chế

Bản gốc của Nhật đi theo lối mòn thể loại hoán đổi, khi bộ đôi chính phải chật vật để quen với vai trò mới và nhịp phim dần gấp gáp hơn dẫn đến nửa sau kém hấp dẫn. Luck key của Hàn Quốc lại tập trung hoàn toàn vào nhân vật chính sát thủ, ba vai còn lại chỉ xuất hiện như phần cần có của câu chuyện.

Bản Trung lại càng tệ khi chỉ cố gắng phô diễn khả năng hành động của thiên vương Lưu Đức Hoa, phần còn lại là mớ hỗn độn. Chìa khóa trăm tỷ do Võ Thanh Hòa thực hiện đã cân bằng gần như mọi yếu tố trong kịch bản, từ giây phút phim bắt đầu đến kết thúc cho cảm giác liền mạch và trọn vẹn hơn cả.

Không cần chật vật để quen với cuộc sống mới, đôi nam chính do Kiều Minh Tuấn và Anh Tú thủ vai, nhanh chóng thích nghi để đi tiếp phần chính hành trình, đồng thời phát triển mối quan hệ với hai nhân vật nữ do Thu Trang và Jun Vũ đóng. Điều này khiến kịch bản mạch lạc và dễ theo dõi, dù không có bất ngờ xảy ra nếu so với bản gốc.

Chìa khóa trăm tỷ mang đến cho khán giả cảm giác rằng mình đang xem hai bộ phim tách biệt thuộc hai thể loại khác nhau. Với nửa đầu tập trung vào sự phát triển về mặt tình cảm giữa hai cặp chính, nửa sau là cuộc chiến sống còn khi sát thủ có lại trí nhớ. Chính sự pha trộn kịch bản đã khiến phim dễ truyền tải cảm xúc một cách trọn vẹn, nhưng cùng lúc dễ khiến người xem giảm hứng thú khi quá trình chuyển giao thể loại giữa hai nửa chưa thật sự mượt mà.

Một trong những điều khiến phiên bản Hàn được yêu thích chính là quá trình trở thành diễn viên của tay sát thủ mất trí. Tuy nhiên, ở Chìa khóa trăm tỷ, phần này lại được cắt gọn khá nhiều, có thể xem là phí phạm tình tiết mới lạ tiềm năng này vì phim Việt gần như chưa có tác phẩm nào nói về nghề diễn viên quần chúng.

Dẫu làm tốt trong việc xây dựng đường dây kịch bản, phân đoạn đối đầu cuối cùng vẫn còn nhiều hạn chế. Thứ nhất là phần hành động thiếu mượt mà, nhiều phân đoạn vẫn khá rung lắc, tương tự điều từng xảy ra ở Chị Mười Ba phần 2 trước đây.

Bộ ba Thạch (Kiều Minh Tuấn) - Dũng (Anh Tú) - Hồ Phương (Jun Vũ) lại ăn ý với nhau bất ngờ đến thiếu thuyết phục khi cả ba vừa mới đụng độ trước đó không lâu. Phản diện chính của phim do Huy Khánh đóng cùng bè lũ tay chân cũng không để lại ấn tượng và có phần thừa thãi.

Điều mà phiên bản "made in Vietnam" làm tốt nhất là mang đến cái kết xứng đáng cho cả tứ trụ của phim. Gã sát thủ hoàn thành phi vụ trăm tỷ, cô tài xế quá tuổi tìm được mảnh ghép còn lại của đời mình, cậu diễn viên dởm đã có vai diễn xuất sắc trong đời thật và cô nàng con tin không phải lẩn trốn nữa.

Không nỗ lực làm khác hay thay đổi bản gốc, Võ Thanh Hoà khai thác các yếu tố hợp với người Việt là lãng mạn và hài hước. Chìa khóa trăm tỷ vẫn còn một số hạn chế cần được làm tốt hơn.

Thật thiếu sót nếu không nói đến phần nhạc phim hiện đại, sống động mang vai trò bổ trợ hiệu quả trong việc duy trì sự tương tác nhịp nhàng giữa khán giả và bộ phim. Ca khúc chính Tìm được nhau khó thế nào do Bùi Công Nam sáng tác qua giọng hát của ca sĩ Anh Tú (không phải diễn viên phim) nhận được nhiều tình cảm bởi giai điệu ngọt ngào, bắt tai, đúng tinh thần chất xúc tác cho phân cảnh hay nhất của phim khi Thạch (Kiều Minh Tuấn) có lại trí nhớ và đến gặp Mai Mai (Thu Trang).

Nhìn chung, hướng đi của Võ Thanh Hoà vẫn an toàn, khai thác vừa đủ các thế mạnh sẵn có từ bản gốc và đảm bảo cảm xúc được đẩy lên cao trào. Yếu tố hài hước, lãng mạn và hành động được phân bổ đều nhau nên thích hợp với nhiều đối tượng ra rạp trong mùa Tết.

Thu Trang và Kiều Minh Tuấn là chìa khóa

Điểm sáng nhất của phim nằm ở yếu tố lãng mạn khi được trải dài hơn 2/3 thời lượng phim. Đặc biệt, mối tình giữa gã sát thủ mất trí và quý cô ế lâu năm chính là phần giữ chân khán giả lâu nhất.

Đây là cặp hoàn toàn lệch pha nhưng lại cực kỳ hoàn hảo trong việc xây dựng kết nối nơi họ thông qua cảm xúc phát sinh theo từng giai đoạn.

Không ít lần Thu Trang và Kiều Minh Tuấn sánh vai cùng nhau, duy chỉ lần này, cả hai mới mang đến điều khác biệt khi phải yêu vừa chậm rãi vừa thật nồng nhiệt trên màn ảnh. Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn không có gì phải bàn cãi bởi khả năng cân mọi loại vai.

Còn Thu Trang lại cực kỳ "chín muồi" sau màn hóa thân trong Tiệc trăng máu. Người ta thường thấy Thu Trang diễn hài có phần lố lăng, cường điệu hóa qua phần thoại thọc lét. Còn trong Chìa khóa trăm tỷ, ''Chị Mười Ba'' khiến người xem thật sự cảm nhận được sự rung động thuần chất của một phụ nữ quá lứa lỡ thì, có phần thô nhưng cũng rất chân thật.

Ở vai diễn Mai Mai, Thu Trang mang nguồn năng lượng mới, tiết chế và trưởng thành hơn, không cần cố gắng trợn mắt hay nhấn thoại quá nhiều vẫn tạo được hiệu quả làm bùng nổ cảm xúc vui vẻ và đồng cảm nơi khán giả dành cho nhân vật.

Các phân đoạn chính của Thu Trang và Kiều Minh Tuấn đều đúng màu lãng mạn hơn là chỉ hài hước như thường thấy. Cộng với việc áp dụng thủ pháp tiếp cận tạo nét hài thu hút kiểu phim Hong Kong xưa của đạo diễn Võ Thanh Hòa nơi cặp này, không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn phát huy được nét duyên có sẵn của đôi chính.

Anh Tú và Jun Vũ lép vế so với Thu Trang - Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu.

Ngược lại với cặp trung niên, đôi trẻ do Jun Vũ và Anh Tú chỉ đạt mức tròn vai, thậm chí có phần nhạt dù cả hai đã cố gắng. Jun Vũ đã tiến bộ trong đài từ, giọng nói dễ nghe hơn, tuy vậy vẫn cần cải thiện hơn nữa trong những phim sau.

Với khuôn mặt tài tử hút mắt người nhìn, Anh Tú không có quá nhiều nâng cấp trong cách diễn, có thể nói là một màu từ phim này sang phim khác. Được phân bổ thời lượng hợp lý, tình tiết cô gái bị theo dõi và gã diễn viên dởm lại khá sơ sài, thiếu sự đầu tư. Kết quả, cặp này hoàn toàn lép vế, khó mà đối trọng với Thu Trang và Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu.

Sự đa dạng trong thể loại, dàn diễn viên mạnh về tên tuổi lẫn kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng hoàn thiện sản phẩm ở mức khá tốt, đặc biệt là phù hợp với nhiều đối tượng người xem phim khác nhau.

Chìa khóa trăm tỷ hiện dẫn đầu doanh thu phòng vé trong mùa phim Tết năm nay.