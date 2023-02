Điềm gở dành cho Avengers

Đoạn mid-credit trong bom tấn “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” hé lộ về nhóm phản diện khủng khiếp chưa từng có trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Kang reo rắc tàn bạo khắp đa vũ trụ. Ảnh: Marvel Studios.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Chứng kiến Ant-Man (Paul Rudd) suýt bỏ mạng khi đối đầu trực diện Kang the Conqueror (Jonathan Majors) khiến khán giả không khỏi thấp thỏm khi theo dõi. Trận đấu khép lại với phần thắng thuộc về Người Kiến. Dẫu vậy, màn phô diễn sức mạnh từ một phiên bản Kang cũng đủ ám ảnh bất kỳ ai.

Hậu Ant-Man 3, đoạn mid-credit khiến người hâm mộ phấn khích xen lẫn quan ngại bởi sự xuất hiện của The Council of Kangs (tạm dịch: Hội đồng Kang). Điềm báo về số phận lành ít dữ nhiều của biệt đội Avengers trong tương lai.

Cơn ác mộng mang tên “Hội đồng Kang”

Xuất hiện lần đầu trong Avengers #267 năm 1986, đúng như tên gọi “Hội đồng Kang” là một tập hợp các biến thể của Kang trải khắp đa vũ trụ. Tổ chức này được lãnh đạo bởi Prime Kang nhằm tiêu diệt các biến thể của mình mà hắn cho là không phù hợp. Sau đó, Prime Kang sẽ thay thế bằng phiên bản người máy để phục vụ cho việc thống trị tại vũ trụ mà biến thể gốc sinh sống. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là việc biến thể Immortus âm thầm thao túng tâm lý để đẩy nhanh tiến độ đồ sát của Kang.

Trải qua muôn vàn sóng gió, từ suýt bên bờ vực giải thể, “Hội đồng Kang” được tái lập với cái tên Kang Collective. Tại cuộc họp mặt lần thứ 89, nhóm đã thống nhất trục xuất Kangaroo the Conqueror khi cho rằng anh ta làm vấy bẩn cái tên Kang. Chi tiết này tương đồng với Ant-Man and the Wasp: Quantumania khi Kang của Jonathan Majors là người bị các biến thể khác đày ải vào giới lượng tử.

Đoạn mid-credit cũng lần đầu đưa 3 biến thể nổi tiếng nhất của Kang lên màn ảnh lớn gồm Immortus, Rama-Tut và Scarlet Centurion. Theo đó, thủ lĩnh của nhóm là Immortus cảm thấy nuối tiếc khi không được tự mình kết liễu Kang the Conqueror.

"Hội đồng Kang" là tổ chức phản diện khó đánh bại nhất trong đa vũ trụ Marvel. Ảnh: IGN.

Bên cạnh đó, Immortus cũng bày tỏ nỗi lo ngại về những người đã hạ thủ với Kang. Hắn ta cho rằng những người mà mình ám chỉ can thiệp vào đa vũ trụ chỉ là chuyện sớm muộn. Dấy lên mối lo ngại rằng công sức duy trì yên bình cho đa vũ trụ của “Hội đồng Kang” có thể sụp đổ.

Trong nguyên tác, Immortus là phiên bản Kang về già tỏ ra không mấy mặn mà với đế chế mà hắn cai trị. Immortus là đầy tớ trung thành của Time-Keepers (tạm dịch: Người giữ thời gian) với nhiệm vụ theo dõi và kiểm soát các dòng thời gian mà biến thể của hắn hoạt động. Trong Ant-Man 3, Immortus cho thấy bản thân chủ động trước đại cuộc, nhiều khả năng nhân vật này sẽ là người reo rắc nỗi kinh hoàng với các siêu anh hùng trong bom tấn Avengers: The Kang Dynasty.

Tiếp sức cho Immortus là Rama-Tut và Scarlet Centurion. Rama-Tut vốn là biến thể đầu tiên của Kang, hắn tận dụng công nghệ quay lại quá khứ để cai trị Ai Cập cổ đại với tư cách là Pharaoh. Nhân vật này mang đến nhiều kỳ vọng bởi trong nguyên tác Rama-Tut từng chạm trán nhóm Fantastic Four. Hắn từng chiêu mộ dị nhân En Sabah Nur/Apocalypse làm người thừa kế của mình. Siêu dị nhân từng giao đấu nhiều lần với các thành viên X-Men.

Trái ngược, Scarlet Centurion không thực sự nổi bật khi chỉ từng thao túng đội Avengers trong một thời gian ngắn trước khi bị đánh bại. Bộ giáp của Scarlet Centurion lấy cảm hứng từ Doctor Doom, một nhân vật không còn xa lạ với người hâm mộ. Đoạn mid-credit cũng hé lộ một vài biến thể đáng mong chờ như He Who Remains hay Skrull Kang.

Nỗi kinh hoàng của đội Avengers

Cuối phần credit, việc Marvel Studios bật mí về sự trở lại của Kang khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Người hâm mộ sẽ có cơ hội tái gặp Kang trong 2 bom tấn Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars. Sở hữu lực lượng hùng hậu bao gồm các biến thể mạnh nhất của mình, nhiều khả năng đội Avengers sẽ khó có cửa thắng trong lần chạm mặt đầu tiên với "Hội đồng Kang".

Điều khiến Kang trở thành một ác nhân toàn diện không nằm ở sức mạnh mà nằm ở chiến thuật và vốn kiến thức uyên thâm về đa vũ trụ. Hắn hiểu rõ về cách vận hành của không gian và thời gian, thậm chí biết trước điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Dự đoán và toan tính đầy thông minh từng được thể hiện qua Loki, Ultron hay Thanos. Tuy nhiên, Kang là một ác nhân toàn diện bởi không sống trong mơ hồ, việc nắm chắc mọi thứ trong tầm tay khiến hắn ta trở thành một nhân vật đáng gờm.

Spider-Man của Tom Holland được đồn đoán lãnh đạo đội Avengers đối đầu Kang. Ảnh: Sony.

Trong khi đó, nhóm siêu anh hùng ở vũ trụ 616 đang trong "kỳ nghỉ dưỡng" sau sự kiện trong Avengers: Endgame (2019). Mất 3/6 thành viên cốt lõi, các thành viên mới đang trong quá trình phát triển, gây dựng vị thế riêng cho mình. Nhiều khả năng, đội Avengers sẽ phải sử dụng đội hình chắp vá khi đối đầu các biến thể của Kang.Bị áp đảo và tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần là điều chắc chắn xảy ra và có thể tệ hơn sự kiện Avengers: Infinity War (2018).

Bài toán về mặt nhân sự sẽ là vấn đề đau đầu nhất mà nhóm Avengers đối mặt đầu tiên. Đó cũng là cơ hội, động lực cho dàn siêu anh hùng thế hệ sau trưởng thành trong việc xây dựng nhóm Avengers mới. Các thành viên như Dr. Strange, Captain Marvel hay Thor sở hữu sức mạnh ấn tượng nhưng chừng đó là quá chênh lệch với mối hiểm họa từ "Hội đồng Kang".

Mới đây, biên kịch Jeff Loveness người sẽ chấp bút cho Avengers: The Kang Dynasty tiết lộ Spider-Man của Tom Holland sẽ gánh vác trọng trách lớn trong bộ phim. Nhiều khả năng, anh sẽ kế thừa khả năng lãnh đạo của Tony Stark, tìm kiếm và tập hợp các thành viên chuẩn bị cho cuộc chiến tất tay với "Hội đồng Kang".

Sự trở lại của Kang the Conqueror trong lương lai mang tới nhiều hứa hẹn. Ảnh: Marvel Studios.

Theo cây bút Aeron Mer Eclarinal của The Direct, xuất hiện giả thuyết cho rằng Kang the Conqueror sẽ tái xuất với thực thể Beyonder. Nhân vật duy nhất đủ khả năng hỗ trợ các siêu anh hùng đánh bại "Hội đồng Kang". Đây cũng là con dao 2 lưỡi bởi, Beyonder có thể lật mặt, nhốt các anh hùng vào Battleword của hắn. Theo đó, đoạn kết của Avengers: The Kang Dynasty có thể dẫn thẳng tới Avengers: Secret Wars, xác định Beyonder là ác nhân cuối cùng cần đánh bại.

Hiện tại, chưa có nhiều thông tin chính thức từ Marvel Studios về các phần phim Avengers tiếp theo. Song sự xuất hiện của "Hội đồng Kang" ngầm báo trước cơn ác mộng chuẩn bị bao phủ các siêu anh hùng.