Điểm danh 5 vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương đưa vào diện 'theo dõi'

Tại cuộc họp ngày 27/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất bổ sung 5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Ngày 27/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung 5 vụ án, vụ việc trọng điểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Các vụ án, vụ việc gồm:

Vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan liên quan: Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng - Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Lưu Tuấn Dũng - Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Phạm Trung Kiên - Chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn - nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Hoàng Diệu Mơ - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình.

Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Điều tra ban đầu xác định, nhóm bị can có những hành vi trục lợi trong các chuyến bay “giải cứu” trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khiến người trên chuyến bay phải trả khoản chi phí rất lớn.

Các bị can liên quan các vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC: Cơ quan Điều tra - Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC và nhiều thuộc cấp để điều tra hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.

Liên quan đến vụ án, nhà chức trách bước đầu xác định ông Quyết và các bị can đã sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu lên cao.

Khi giá cổ phiếu FLC được đẩy lên mức cao, ông Quyết chỉ đạo bán ra số lượng cực lớn là 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC đã khớp lệnh là gần 75 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu này được "bán chui", không công bố trước khi thực hiện giao dịch.

Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh: Lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng nhiều thuộc cấp để điều tra.

Bước đầu nhà chức trách xác định Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng , để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Vụ việc sai phạm liên quan đến Dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du, số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, TP.HCM: Quá trình xác minh của Thanh tra Chính phủ bước đầu cho thấy, dự án này có dấu hiệu chuyển đổi từ tài sản của Nhà nước thành tài sản tư nhân.

Cụ thể, khu đất tại số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh có tổng diện tích hơn 6.270 m2, đã được xác lập sở hữu Nhà nước và giao do Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2, công ty có vốn Nhà nước) quản lý, sử dụng. Sau một loạt những “thao tác” chuyển đổi, góp vốn, chủ mới của lô đất là Công ty CP BĐS Mùa Đông (công ty tư nhân) đã đem lô đất 34-36-42 Chu Mạnh Trinh và số 33 Nguyễn Du thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh và những cán bộ, đảng viên có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại An Giang: Trong vụ án này, cấp dưới của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, trú huyện An Phú, An Giang) vận chuyển trái phép số tiền rất lớn là 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam, bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 23/3, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù giam về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vụ án đang tiếp tục trong giai đoạn điều tra mở rộng.