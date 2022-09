'Điểm chết' khiến cháy quán karaoke khó thoát thân

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH chỉ ra các “điểm chết” khiến mỗi khi xảy ra cháy quán karaoke thường có thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tối 6/9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Bùi Thị Xuân, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra hỏa hoạn. Lửa bùng phát từ bên trong, sau đó lan nhanh ra các phòng và sinh nhiều khói độc. Nhiều khách và nhân viên đã hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do ở tầng cao, một số người phải nhảy xuống đất để thoát thân. Đến tối ngày 7/9, lực lượng chức năng xác định đã có 33 người tử vong.

Hơn 1 tháng trước, chiều 1/8, tại TP Hà Nội, vụ hỏa cháy karaoke số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy) đã khiến 3 cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh. Phải mất đến 9 tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sáng 7/9, khói vẫn bốc ra từ quán karaoke An Phú.

Sau những vụ cháy quán karaoke làm nhiều người thương vong và thiệt hại lớn về tài sản, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cho biết các cơ sở kinh doanh quán hát luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là các cơ sở kinh doanh này thường rất kín để tránh tiếng ồn, mặt trước của tòa nhà hầu như bị che chắn bởi các biển quảng cáo.

Thêm vào đó, điều kiện thông gió của các quán kém. Khi có cháy sẽ gây ra hiện tượng tụ khói, gây khó cho việc cứu hộ cứu nạn và chữa cháy.

Hệ thống dây điện chằng chịt lộ ra sau vụ cháy.

Trong các cơ sở kinh doanh karaoke này thường sử dụng các vật liệu trang trí nội thất, cách âm dễ cháy như mút, xốp, cao su, phông rèm... khi xảy ra cháy, lửa lan rất nhanh. Các vật liệu này sinh ra nhiều khói và khí độc, nếu người trong quán không phát hiện sớm và kịp thời thoát ra ngoài sẽ nhiễm độc khói và tử vong.

Hầu hết quán karaoke đều thay đổi công năng sử dụng từ nhà ở thành quán hát nhưng điều kiện đảm bảo an toàn PCCC bị chủ các cơ sở “xem nhẹ”. Các cơ sở thường không đảm bảo lối thoát nạn, không được trang bị phương tiện, thiết bị báo cháy và chữa cháy đầy đủ… Đây là nguyên nhân dẫn tới không phát hiện được đám cháy sớm, không kịp thời cứu chữa, gây cháy lan và cháy lớn.