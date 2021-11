Điểm bất thường từ vụ Britney Spears được trả tự do

Theo chuyên gia, việc kết thúc quyền giám hộ nhưng không đánh giá tâm lý của Britney Spears là điều chưa từng có trong tiền lệ.

Ngày 12/11, theo New York Times, khi Britney Spears được trả tự do sau 13 năm bị cha ruột kiểm soát, một số chuyên gia cho rằng tòa án Los Angeles đang làm điều bất thường. Việc không để ngôi sao nhạc pop giám định sức khỏe tâm thần trước khi được tự do là điều chưa có trong tiền lệ.

“Tôi rất ngạc nhiên. Trước đây, khi loại bỏ quyền giám hộ của ai đó, thẩm phán phải yêu cầu họ đánh giá tâm lý. Nói đúng hơn, tòa không có bằng chứng Britney Spears có đủ năng lực chịu trách nhiệm cuộc sống hay không trước khi đưa ra quyết định", Robert Dinerstein, giáo sư luật về quyền của người khuyết tật tại Đại học American, nói.

Ngôi sao nhạc pop Britney Spears bên cạnh gia đình. Ảnh: New York Post.

Điều bất thường

Thẩm phán Brenda Penny - người tuyên bố chấm dứt quyền giám hộ của Britney Spears - cho rằng việc đánh giá tâm lý nữ ca sĩ là không cần thiết. Về mặt kỹ thuật, quyền giám hộ giữa cha con Spears là tự nguyện.

Ngoài ra, hồ sơ chẩn đoán Britney Spears không đủ năng lực, sau đó bị cha ruột giám hộ trong quá khứ hiện bị niêm phong. Vì vậy, việc đánh giá tâm lý của Britney Spears không còn cần thiết nữa.

Tuy nhiên, Haneman cho rằng bài kiểm tra tâm lý của Spears có tác động lớn trong việc lật lại sự vụ trong quá khứ. Cần có cuộc đánh giá để xem việc nữ ca sĩ bị giám hộ suốt 13 năm có phải điều hợp lý hay không.

Các chuyên gia đồng thời nhấn mạnh họ không bình luận về tình trạng sức khỏe của Britney Spears hay nghi ngờ phán quyết của tòa án. Họ chỉ muốn biết vì sao quá trình đánh giá tâm lý trước khi loại bỏ quyền giám hộ bị bỏ qua.

Britney Spears chính thức thoát khỏi sự giám hộ từ cha ruột sau 13 năm. Ảnh: Getty.

Thông thường, quy trình loại bỏ quyền giám hộ của một người trải qua các bước: Thẩm phán xem xét liệu người được giám hộ có năng lực tự chịu trách nhiệm cuộc sống hay không, điều đó được xác định bằng cách thực hiện các bài đánh giá tâm lý. Sau đó, thẩm phán ra phán quyết cuối cùng.

Các bài đánh giá cụ thể bao gồm khả năng chăm sóc y tế, hôn nhân, năng lực ký các loại giấy tờ, hợp đồng, khả năng kiếm tiền, mặc quần áo, chỗ ở... Mục đích của việc đánh giá là xác định xem người được giám hộ có thay đổi tích cực so với thời điểm mới bắt đầu quyền giám hộ hay không.

Điều đó càng chứng minh trường hợp của Britney Spears là cực kỳ bất thường, theo New York Times.

Năm 2008, tòa án ra phán quyết giọng ca Criminal không thể tự chăm sóc bản thân và để ông Jamie Spears giám hộ. Nghịch lý là cô vẫn hoạt động, tự kiếm tiền với tư cách là ca sĩ biểu diễn, nghệ sĩ toàn cầu, kiếm được hàng triệu USD mỗi năm.

Sau phiên điều trần gây chấn động hồi tháng 6, bản thân nữ ca sĩ khẳng định quyền giám hộ nên kết thúc mà không cần thông qua cuộc giám định tâm thần nào. Luật sư của nữ ca sĩ cho biết ông Jamie đồng ý từ bỏ quyền giám hộ mà không cần Britney Spears đánh giá tâm lý.

Zoe Brennan-Kohn, luật sư về quyền cho người khuyết tật thuộc Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, cho biết trường hợp của Britney Spears khá bất thường nhưng không phải là không nên xảy ra.

"Mọi thứ sẽ hợp lý khi cả nguyên đơn và bị đơn đều đồng ý không giám định tâm thần. Mọi người không nên đoán già đoán non về vấn đề này", cô nói.

Luật sư muốn điều tra ông Jamie Spears

Ngày 12/11, thẩm phán Brenda Penny của tòa Thượng thẩm Los Angeles quyết định để Britney Spears được tự do sau 13 năm sống dưới quyền giám hộ.

"Quyền giám hộ con người và tài sản của Britney Jean Spears chính thức hết hiệu lực. Cô Spears không cần tuyên bố năng lực vì từ đầu đó là sự tự nguyện", New York Times dẫn nguồn thẩm phán.

Theo phán quyết của tòa án, người chịu trách nhiệm về tài sản hiện tại của Britney Spears vẫn tiếp tục làm việc. Kế toán John Zabel tiếp quản tài sản của Spears từ tháng 9. Ông giúp đỡ ngôi sao nhạc pop đến khi quyền giám hộ kết thúc vào cuối năm.

Người hâm mộ tập trung trước tòa án để ủng hộ Britney Spears. Ảnh: AP.

Sau phiên điều trần vào tháng 6, tòa án chấp nhận việc Britney Spears được quyền đổi luật sư. Sau khi Mathew S. Rosengart trở thành người đại diện của nữ ca sĩ, luật sư liên tục nhắm đến Jamie Spears, cho rằng ông lạm quyền, chiếm dụng tài sản, thậm chí tống tiền con gái.

Theo New York Times, Rosengart có kế hoạch yêu cầu cơ quan chức năng điều tra ông Jamie Spears và cựu giám đốc kinh doanh bất động sản Tri Star Sports & Entertainment Group vì những sai phạm, hành vi quản lý tài chính yếu kém.

Sau thông tin Britney Spears được tự do sau 13 năm sống với quyền giám hộ, đám đông hơn 200 người đứng trước tòa án Stanley Mosk hò reo, chúc mừng nữ ca sĩ. Một số fan thậm chí rơi lệ, ôm nhau khóc trong sung sướng, theo AP.

Khi Mathew S. Rosengart bước ra khỏi tòa án, người hâm mộ hô vang tên của luật sư vì sự giúp đỡ của ông đối với Britney Spears. "Tôi tự hào về Spears. Cô ấy làm thay đổi cái nhìn về quyền giám hộ khắp nước Mỹ. Nếu Spears làm được, bất kỳ ai cũng có thể làm được", ông Rosengart trả lời phỏng vấn.

Khi được hỏi về khả năng công chúa nhạc pop trở lại biểu diễn, Rosengart nói: "Tôi không thể trả lời. Điều đó tùy thuộc vào Britney Spears".