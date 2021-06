Điểm bất thường trong lời khai của Britney Spears

Sau khi Britney Spears khai "không biết có thể chấm dứt quyền giám hộ", truyền thông đặt câu hỏi vai trò thực sự của luật sư đại diện là gì.

Theo New York Times, vụ việc yêu cầu giải quyết gỡ bỏ quyền giám hộ của Britney Spears còn nhiều khuất tất. Trong phiên tòa, nữ ca sĩ nói: “Tôi không biết mình có thể yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ. Tôi xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, nhưng thành thật mà nói tôi không biết điều đó”.

Truyền thông đặt câu hỏi vì sao nữ ca sĩ lại khẳng định điều này. Trong khi trước đó, Samuel D. Ingham III - luật sư được tòa án chỉ định giúp đỡ Britney Spears từ năm 2008 - nói cô không yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ suốt nhiều năm.

Câu hỏi nhiều người thắc mắc là người đại diện cho Spears đã ở đâu, làm gì và thực sự đại diện cho ai suốt 13 năm qua?

Những điểm bất thường

Khi Spears phát biểu trong phiên điều trần, tiết lộ những sự thật gây chấn động như bị ép uống thuốc thần kinh, bị đặt vòng tránh thai, kiểm soát ngay cả khi đang thay đồ… truyền thông đặt câu hỏi luật sư Ingham suốt những năm qua đã giúp ích gì cho thân chủ của mình.

Ngoài việc tiết lộ không biết chuyện có thể yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ, Britney Spears khẳng định luật sư lập tức bác bỏ mỗi khi cô ý kiến về điều này.

Britney Spears khẳng định cô không biết bản thân có thể yêu cầu kết thúc quyền giám hộ.

“Anh ấy nói rằng tôi không thể chấm dứt quyền giám hộ. Điều đó không tốt với tôi. Tôi không biết họ đang làm chuyện gì. Anh ấy khuyên tôi đừng nói bất cứ điều gì với truyền thông”, Spears nói với thẩm phán.

Sau vụ việc, Ingham không có lời bào chữa. Ingham nói ông sẵn sàng đứng qua một bên nếu được yêu cầu. Tuy nhiên, thẩm phán Brenda Penny không trình bày chi tiết các bước tiếp theo nhằm giải quyết lo ngại của nữ ca sĩ.

Từ lâu, Samuel D. Ingham III mang danh là đại diện cho Spears. Tuy nhiên, cô không hề hài lòng khi làm việc với luật sư do tòa án chỉ định. Điều này lại thể hiện lỗ hổng của hệ thống pháp lý. Giọng ca Baby One More Times phải trả tiền cho luật sư không phải do cô lựa chọn.

Rebekah Diller, giáo sư tại trường Luật Cardozo, chuyên gia về quyền giám hộ, nói: “Tôi chắc chắn Spears muốn chấm dứt mọi chuyện nhưng bị bao vây nhiều phía. Thật khó để biết chính xác điều gì đằng sau những cánh cửa đóng kín. Ai không hy vọng bản thân được tự do? Việc cho rằng Spears không muốn chấm dứt quyền giám hộ là điều vô lý. Đó là quyền cơ bản ai cũng muốn có”.

Tính toán của luật sư

Năm 2020, ông Ingham bắt đầu tính toán những bước mới, sau khi Britney Spears “không chịu nổi”, nhất quyết đòi chấm dứt quyền giám hộ. Trong phiên điều trần, nữ ca sĩ khẳng định luật sư của mình và ông Jamie dần thân thiết, gặp nhau 3 lần/tuần. Cô chỉ muốn tự thuê luật sư.

Trước khi ra gặp thẩm phán, luật sư Samuel Ingham III nói rằng ông không biết thân chủ mình muốn nói gì, Spears sẽ tự chịu trách nhiệm cho những gì mình nói, theo AP. Điều này làm lộ nhiều điểm sơ hở. Vì theo hồ sơ tòa án New York Times thu thập được, luật sư cho rằng ông trò chuyện với Britney Spears nhiều hơn từ khi đại dịch xảy ra.

Truyền thông đặt câu hỏi Ingham đại diện cho Britney Spears hay cha ruột của cô - ông Jamie (ảnh).

Tháng 3, ông công bố hóa đơn, chi phí lên đến 154.782,5 USD . “Tôi trao đổi trực tiếp và qua điện thoại với thân chủ thường xuyên. Tôi tư vấn nhiều vấn đề về sự nghiệp, mối quan tâm về quyền nuôi con, việc điều trị y tế, sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 với việc đi lại và các hoạt động khác của cô”, ông nói với tòa án.

Đối với công việc làm luật sư giám hộ cho Britney Spears, ông Ingham được trả 475 USD /giờ. Đây là mức phí đặc biệt được tòa án chỉ định, thường chỉ trả cho các luật sư đại diện cho vụ việc đòi hỏi chuyên môn đặc biệt.

Năm 2019, ông Ingham kiếm được khoảng 373.000 USD chỉ nhờ việc đại diện cho Britney Spears. Tổng tài sản của ông nâng lên gần 3 triệu USD sau khi làm việc cùng nữ ca sĩ từ năm 2008. Ngôi sao nhạc pop hoàn toàn không biết gì về các khoản phí của ông Ingham.

Gần đây, ông Ingham mời thêm luật sư để trợ giúp cho trường hợp của Britney Spears. Trong 7 tháng, tổng số phí lên đến 237.761,23 USD . Tất nhiên, nữ ca sĩ sẽ trả khoản phí này. Giọng cai Criminal cũng phải trả lương cho cha mình - người đang kiểm soát cô về tiền bạc, cuộc sống đẩy cuộc sống của cô vào bi kịch.

Sau khi những thông tin trên được đưa ra, truyền thông và khán giả đặt nghi vấn vì sao luật sư Ingham liên tục phớt lờ những gì Britney Spears yêu cầu. Vì trong tài liệu, thẩm phán Reva G. Goetz cho biết tòa án chưa bao giờ cấm nữ ca sĩ kết hôn, sinh con. Điều đó phụ thuộc vào gia đình và người giám hộ.

Sarah J. Wentz, luật sư ủy thác và bất động sản của Fox Rothschild, nói rằng sau khi nghe Britney Spears trình bày, cô nhận ra một điều Britney bị điều khiển. Nữ luật sư hoàn toàn không hiểu vì sao ông yêu cầu Spears đừng nộp đơn chấm dứt quyền giám hộ.

“Nếu ông ấy là luật sư tốt sẽ biết những gì Britney mong muốn và sẵn sàng đối phó, đặc biệt là việc muốn chấm dứt quyền giám hộ”, cô nói thêm.

Sơ hở của luật sư đại diện cho Britney Spears

Theo hồ sơ độc quyền New York Times thu thập được, năm 2014, ông từng nói với tòa án rằng Britney Spears có 6 điều lo ngại về quyền giám hộ, trong đó có việc cha ruột nghiện rượu, chuyện nuôi con và chấm dứt hoàn toàn quyền giám hộ.

Cũng trong phiên điều trần, Ingham cho biết ông khuyến khích Spears ra hầu tòa để tiếp nhận thông tin một cách chính xác từ thẩm phán về quyền giám hộ. Tuy nhiên, không rõ lý do cô không muốn ra mặt. Và một điều kỳ lạ là, với tư cách luật sư đại diện, ông Ingham không thúc giục nữ ca sĩ làm điều đó nhiều năm liền.

Theo New York Times, Ingham là cựu nhân viên của hệ thống chứng thực California. Ông thường được chọn để đại diện cho các vụ giám hộ đặc biệt phức tạp. Luật sư người Mỹ từng đảm nhận cho Casey Kasem, ông trùm truyền thông Sumner Redstone, cả hai đều đã già và ốm yếu.

Britney Spears phải trả số tiền lớn cho những người cô không muốn dính líu.

Trong hồ sơ tòa án, ông Ingham tự gọi mình là chuyên gia về chứng thực di chúc, lập kế hoạch di sản và luật ủy thác. Ông đã làm việc trong lĩnh vực này suốt 45 năm. Ingham cũng nêu bật việc mình được đưa vào danh sách các "siêu luật sư" của các nhà lãnh đạo ở Nam California.

Vì vậy, theo New York Times, chuyện ông cho rằng bản thân không biết điều gì xảy ra với Britney Spears, hay việc ông không biết Spears muốn chấm dứt quyền giám hộ là điều kỳ lạ và nhiều khuất tất, cần phải điều tra để biết được thế lực phía sau.

Có lẽ, câu chuyện về quyền giám hộ của Britney Spears còn lâu mới ngã ngũ. Song, ngày càng nhiều câu chuyện được đưa ra ánh sáng. Điều đó hoàn toàn có lợi để ngôi sao nhạc pop có thể giành lại quyền tự do sau 13 năm chịu sự kiểm soát từ cha ruột.