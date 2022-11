Diego Forlan: 'Tôi muốn Uruguay vô địch World Cup'

Cựu danh thủ Diego Forlan muốn chứng kiến đội tuyển nước nhà lên ngôi vô địch World Cup 2022 dù biết rằng các đối thủ cạnh tranh rất mạnh.

Forlan đặt kỳ vọng vào thế hệ cầu thủ hiện tại của Uruguay.

Chia sẻ với Zing về cơ hội vô địch của Uruguay ở World Cup 2022 vào đêm 28/11 (giờ Hà Nội), Forlan cho biết: "Tôi muốn đội sẽ giành chức vô địch. Tuy nhiên, Uruguay sẽ phải chạm trán nhiều đối thủ khác nhau. Mỗi trận đấu đều là những thử thách khó khăn".

Khi được hỏi điểm mạnh của Uruguay, đặc biệt là hàng công với dàn tiền đạo tên tuổi, Forlan chia sẻ: "Tôi hy vọng các tiền đạo sẽ chơi gắn kết và giúp Uruguay thu về kết quả khả quan. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Luis Suarez, còn Darwin Nunez chỉ mới tham dự giải đấu này lần đầu tiên. Ngoài ra, Uruguay còn có Edinson Cavani. Đó là một cầu thủ giỏi nhưng tôi không chắc cậu ấy sẽ thi đấu trận gặp Bồ Đào Nha".

Forlan cho biết ông không muốn so sánh thế hệ cầu thủ hiện tại với lứa mà ông từng thi đấu trong quá khứ. "Tôi không thích phải so sánh như vậy. Tập thể của tôi đã thi đấu từ nhiều năm trước rồi. Rất khó để đưa ra so sánh cụ thể", cựu danh thủ MU và Atletico Madrid chia sẻ thêm với Zing.

Uruguay có trận đấu quan trọng với Bồ Đào Nha vào lúc 2h rạng sáng 29/11 (giờ Hà Nội). Ở trận ra quân gặp Hàn Quốc cách đây ít ngày, thầy trò HLV Diego Alonso có trận hòa 0-0. Đây là trận đấu mà hàng công Uruguay chơi thất vọng khi cả Suarez, Cavani và Nunez đều tịt ngòi và không có pha dứt điểm trúng đích nào.

Forlan, 43 tuổi, là chân sút lừng lẫy của bóng đá Uruguay khi ghi 36 bàn sau 112 lần khoác áo tuyển quốc gia. Anh cùng tập thể Uruguay vô địch Copa America 2011. Ở World Cup 2010, Forlan thi đấu chói sáng và đoạt Quả bóng vàng với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo. Ở giải đấu năm đó, Uruguay xếp hạng 4 chung cuộc.

Highlights Uruguay - Hàn Quốc Hai đội bỏ lỡ những cơ hội tạo ra và chia điểm sau trận hòa không bàn thắng ở lượt đấu đầu tiên của bảng H World Cup 2022 tối 24/11.