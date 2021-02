Dịch vụ rửa xe tăng giá gấp đôi trong ngày 30 Tết

Ở ngày cuối cùng của năm cũ, các dịch vụ rửa xe "hốt bạc" nhờ nhu cầu tăng cao.

Bên cạnh những dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ rửa xe cũng nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán.

Tại TP.HCM, giá rửa xe máy tăng khoảng 10.000-20.000 đồng.

Dịch vụ rửa xe dịp cận Tết năm nay có suy giảm đôi chút so với năm ngoái. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Khảo sát một cửa hàng tại quận Bình Thạnh vào sáng 30 Tết, dịch vụ rửa xe máy có giá 45.000 đồng, ngày thường có giá 30.000 đồng. Giá tăng 50% nhưng lượng khách tại cửa hàng này đông gấp 2-3 lần những ngày trước đó. Theo anh Minh Nhật (khách rửa xe), mức giá này trong những ngày cận Tết là hoàn toàn hợp lý vì nhu cầu tăng cao.

Tại quận Tân Bình, nhiều tiệm rửa xe đóng cửa vì có lệnh phong tỏa liên quan đến ca mắc Covid-19. Dù vậy, những cửa hàng còn mở cửa cũng đón nhận lượng khách không quá lớn vì tâm lý sợ dịch bệnh.

Dịch vụ rửa ôtô cũng tăng giá từ 50% đến 100% tại các địa phương. Ảnh: Chí Vũ.

Mặt bằng giá chung của khu vực này trong ngày 30 Tết là 40.000 đồng, tăng 15.000 đồng so với ngày thường. Trong khi đó, dịch vụ rửa ôtô đi kèm hút bụi nội thất có giá từ 100.000 đồng. Ngày thường, gói dịch vụ này khoảng 60.000-70.000 đồng. Tại một số khu vực khác như quận 7, Bình Thạnh, mức giá rửa ôtô dao động lên đến 160.000-200.000 đồng.

Ở Hà Nội, mức giá các dịch vụ rửa, vệ sinh xe cũng tăng 40-50% so với ngày thường. Khảo sát tại quận Ba Đình và Cầu Giấy, mức giá rửa xe máy dao động 40.000-50.000 đồng, ôtô khoảng 100.000-200.000 đồng, tăng gấp đôi ngày thường. Mức giá các dịch vụ này vào ngày thường chỉ khoảng 20.000 đồng đối với xe máy và 50.000-100.000 đồng đối với ôtô.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách rửa xe tại Hà Nội dịp cận Tết năm nay suy giảm so với năm ngoái. Theo chủ một hàng rửa xe ở quận Ba Đình, lượng khách năm nay có giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, hàng rửa xe của anh vẫn kín chỗ từ sáng đến chiều.

Tại một số tỉnh thành miền Tây, mức giá rửa xe máy chỉ tăng khoảng 5.000-10.000 đồng. Khảo sát ở Sa Đéc (Đồng Tháp), các cửa hàng rửa xe có giá dao động 30.000-40.000 đồng, tăng đôi chút so với mức giá 25.000-30.000 đồng ở ngày thường.

Các dịch vụ đi kèm như vệ sinh nhông sên đĩa, dưỡng lốp cũng ăn nên làm ra dịp cận Tết. Ảnh: Thượng Tâm.

Ở Cần Thơ, giá rửa xe máy tăng từ 20.000 đồng ở ngày thường lên 30.000 đồng. Các dịch vụ đi kèm như vệ sinh sên, dưỡng sên, dưỡng lốp không tăng giá.

"Tình hình dịch Covid-19 khiến tôi có chút lo ngại. Để tránh tập trung đông người, tôi áp dụng hình thức đặt chỗ trực tuyến. Mỗi khách sẽ đặt giờ cố định và đến đúng thời điểm mình đã đặt trước. Do đó, tiệm của tôi không xảy ra tình trạng xếp hàng hay khách phải chờ đợi quá lâu", anh Phước Lộc, chủ một cửa hàng rửa xe ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết.