Dịch vụ quản lý 5 sao nâng tầm chuẩn sống tại Masteri West Heights

Nếu chất lượng xây dựng và vị trí quyết định giá trị của một dự án bất động sản, thì dịch vụ quản lý và vận hành là yếu tố quyết định chất lượng sống của cư dân.

Người mua nhà ngày càng đề cao dịch vụ quản lý, bởi đây là yếu tố góp phần quan trọng tạo thêm giá trị gia tăng cho dự án.

Vai trò dịch vụ quản lý căn hộ cao cấp

Khẳng định vai trò quan trọng của quản lý vận hành trong một dự án bất động sản, ông Sascha Janzen -Tổng giám đốc Công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ bất động sản Janzen & Co. tại Đức - chia sẻ: “Một dự án bất động sản không được quản lý tốt sẽ dẫn đến nhiều hậu quả: Tòa nhà xuống cấp, chủ nhà khó cho thuê, nhà đầu tư thiệt hại, tranh chấp giữa chủ nhà và ban quản lý…”. Bởi vậy, người mua nhà ngày càng đề cao dịch vụ quản lý tại không gian sống.

Với người dân tại các đô thị lớn của Việt Nam, khi sở hữu một bất động sản cao cấp, cư dân ngày càng đề cao không gian sống riêng tư, an toàn, văn minh. Vấn đề quan trọng của việc quản lý vận hành là làm thế nào đáp ứng tất cả nhu cầu đó một cách hiệu quả, giảm thiểu sai sót hoặc chậm trễ và có nguồn lực đủ lớn để giải quyết mọi vấn đề liên tục trong suốt 24/7. Điều này giúp cư dân sử dụng các tiện ích của dự án một cách tối ưu, nâng cao chất lượng trải nghiệm sống.

Dịch vụ quản lý căn hộ cao cấp giữ vai trò quan trọng giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm sống.

Đáp ứng được nhu cầu này là việc không dễ. Tại Việt Nam, Masterise Group là một trong số ít tập đoàn đặt tầm quan trọng của việc quản lý tòa nhà lên hàng đầu. Việc thành lập công ty Masterise Property Management giúp tối ưu hóa giá trị tài sản cho các nhà đầu tư, đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng quản lý và dịch vụ đúng chuẩn “Sống phong cách Masteri” tại tất cả dự án thuộc Masteri Collection của Masterise Homes.

Sống chuẩn quốc tế tại Masteri West Heights

Masteri West Heights là một trong những dự án tâm huyết của Masterise Homes, được Masterise Property Management quản lý chuyên nghiệp. Dự án cam kết xây dựng và truyền tải “Sống phong cách Masteri” một cách thống nhất và chuẩn mực đến cư dân với 3 giá trị định hình gồm “sống tinh tế, sống trải nghiệm, sống an yên”.

Quá trình sở hữu ngôi nhà tương lai của mỗi khách hàng sẽ diễn ra theo quy trình khép kín, chuyên nghiệp, từ tham quan nhà mẫu đến quá trình chọn mua với các thủ tục pháp lý chỉn chu và rõ ràng. Khi nhận nhà, cư dân không chỉ sở hữu không gian sống quốc tế với thiết kế kiến trúc và cảnh quan đương đại từ những tên tuổi hàng đầu, mà còn được tư vấn các giải pháp trang trí nội thất, phù hợp cho thuê hoặc để ở. Trong quá trình sinh hoạt, việc sửa chữa và bảo dưỡng căn hộ cũng trở nên thuận lợi khi cư dân nhận được hỗ trợ tối đa từ bộ phận kỹ thuật của Masterise Property Management.

Áp dụng cách quản lý hiện đại và thông minh chuẩn quốc tế, cư dân và ban quản lý sẽ dùng những ứng dụng số hóa. Ban quản lý có thể nhanh chóng xử lý các khiếu nại và thắc mắc của cư dân, tiếp nhận các yêu cầu khác nhau để đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu mọi lúc, mọi nơi, mang đến không gian sống tốt nhất. Yếu tố đẳng cấp sống cũng được chú trọng với dịch vụ tiền sảnh tiêu chuẩn khách sạn, mang đến cảm giác sang trọng, riêng tư.

Sảnh tiếp đón đạt chuẩn khách sạn cao cấp tại Masteri West Heights.

Bên cạnh hệ tiện ích đặc quyền, cư dân tại Masteri West Heights được đáp ứng mọi nhu cầu suốt 24/7. Theo đó, Masterise Property Management hỗ trợ đặt trước khi sử dụng các tiện ích như hồ bơi, gym, phòng họp, khu ẩm thực - tiệc nướng ngoài trời… đảm bảo cư dân sẽ có trải nghiệm riêng tư và tốt nhất khi sử dụng mọi tiện ích trong khuôn viên. Trong tình hình dịch bệnh, đơn vị này còn áp dụng dịch vụ quản lý rủi ro với yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt và an toàn thi công. Mọi chi tiết đều được lập trình cẩn thận để thích ứng kịp thời với hoàn cảnh dịch bệnh. Tất cả nhằm đáp ứng mục tiêu chung, đó là sự an toàn và an tâm tuyệt đối của mọi cư dân.

Với nền tảng kinh nghiệm từ các thị trường phát triển, Masterise Property Management đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế luôn được duy trì xuyên suốt, từ đó tối ưu hóa tài sản và mang đến nguồn lợi lâu dài cho khách hàng. Các căn hộ cao cấp tại dự án theo đó hứa hẹn đạt vị thế cạnh tranh nhất định trên thị trường.

Masteri West Heights mang đến mực sống quốc tế tại phía tây Hà Nội.

Sở hữu thiết kế độc đáo, tiện ích đặc quyền và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế 24/7, dự án là mảnh ghép lý tưởng mang đến cho cư dân chuẩn “Sống phong cách Masteri”.