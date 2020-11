Dịch vụ Internet vệ tinh của Elon Musk giá 99 USD mỗi tháng

SpaceX đang thử nghiệm dự án mạng vệ tinh Starlink mang tên "Better Than Nothing Beta", phủ sóng Internet tốc độ cao trên toàn nước Mỹ.

SpaceX, công ty công nghệ vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập, đang mở rộng quá trình thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink. Đây là kế hoạch xây dựng mạng lưới Internet được bao phủ bởi hàng nghìn vệ tinh xung quanh Trái Đất, cung cấp tốc độ truy cập dữ liệu cao đến từng ngóc ngách trên thế giới. Để hiện thực hóa tham vọng này, SpaceX có thể sẽ phải bỏ ra khoảng 10 tỷ USD . Tuy nhiên, ban lãnh đạo ước tính dự án sẽ đem lại cho công ty khoảng 30 tỷ USD /năm, thậm chí gấp 10 lần doanh thu hàng năm thu được từ những hoạt động kinh doanh công nghệ vũ trụ như tên lửa đẩy. Dự án này có thể được triển khai sớm nhất vào năm 2020. Ảnh: SpaceX. Kể từ khi công khai dự án, Starlink đã thu hút gần 700.000 người quan tâm trên khắp nước Mỹ. Theo CNBC, trong email gửi tới các khách hàng tiềm năng, dịch vụ Internet của SpaceX sẽ có giá 99 USD /tháng. Người dùng ngoài ra sẽ phải đặt hàng bộ thiết bị Starlink trị giá 499 USD . Bộ thiết bị SpaceX cung cấp sẽ bao gồm giá đỡ 3 chân, bộ định tuyến Wi-Fi và thiết bị đầu cuối hỗ trợ kết nối vệ tinh. Thậm chí, ứng dụng Starlink của SpaceX đã xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng như Google Play hay App Store. Theo nội dung email gửi tới khách hàng, tốc độ truy cập dữ liệu dự kiến của Starlink có thể lên đến 150 Mb/s, độ trễ từ 20-40 ms. Tính đến nay, SpaceX đã phóng gần 900 vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất, đủ để phủ sóng Internet tới các khu vực Bắc Mỹ. “Theo chương trình thử nghiệm Better Than Nothing Beta của Starlink, Mỹ và Canada sẽ là mục tiêu cung cấp dịch vụ vào năm 2020, sau đó nhanh chóng mở rộng phạm vi ra toàn thế giới vào năm 2021”, SpaceX cho biết. Cũng theo CNBC, SpaceX đã công bố hợp tác với Microsoft vào đầu tháng 10. Mục tiêu của 2 công ty là thử nghiệm các phần mềm cần thiết để kết nối Starlink với mạng điện toán đám mây Azure. SpaceX của Elon Musk sẽ trở thành tập đoàn 100 tỷ USD Ngân hàng Morgan Stanley cho rằng trong tương lai, SpaceX - công ty thương mại không gian của tỷ phú Elon Musk - sẽ đạt định giá tới 100 tỷ USD .