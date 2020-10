Dịch vụ giúp đàn ông phương Tây lấy vợ Ukraine

Cùng với làn sóng đàn ông phương Tây muốn lấy vợ Ukraine hiện nay, các trang web mai mối còn cung cấp cả dịch vụ tư vấn bí kíp tán tỉnh cho khách hàng có giá lên tới 3.500 USD.

Bruce (60 tuổi) tới Ukraine 9 lần trong 15 năm qua để tìm kiếm bạn đời. Đối với người đàn ông này, sự hấp dẫn của phái đẹp Ukraine so với phụ nữ ở Mỹ, quê hương ông, dựa trên nguyên tắc sống và ngoại hình của họ.

“Phụ nữ Ukraine có nhiều giá trị truyền thống hơn. Họ coi trọng hôn nhân, gia đình và biết cách chăm chút cơ thể. Rất nhiều phụ nữ Mỹ nói thẳng ra là không hấp dẫn lắm”, Bruce nói.

Trong những năm qua, nhiều đàn ông phương Tây như Bruce tới Ukraine để tìm kiếm bạn đời. Cứ 15 cuộc hôn nhân ở nước này lại có một là quốc tế.

Nhiều mối quan hệ được mai mối theo kiểu: phụ nữ Ukraine đăng ký thông tin trên các trang web hẹn hò với hy vọng kết hôn với người có điều kiện tài chính, trong khi đàn ông từ Trung Âu và Mỹ đến để tìm kiếm cô vợ trẻ đẹp, theo VICE News.

Nhiều đàn ông phương Tây tới Ukraine để tìm kiếm bạn đời dựa trên sự tìm hiểu đối phương qua trang web mai mối. Ảnh: VICE News.

Tuy nhiên, việc hẹn hò quốc tế thông qua các trang web mai mối ở Ukraine cũng tồn tại những mặt tối.

Không ít đàn ông trả tiền cho dịch vụ của các công ty mai mối có thể bị lừa hàng nghìn USD để theo đuổi những mối quan hệ không bao giờ thành hiện thực. Trong khi đó, phụ nữ gặp áp lực ở vấn đề “mại dâm tình cảm”.

Sự phổ biến của các trò lừa đảo trong chuyện hẹn hò ở Ukraine đã mở đường cho một ngành công nghiệp mới: dịch vụ mai mối chuyên nghiệp và cố vấn hẹn hò.

Trong những năm gần đây, các dịch vụ này trở nên phổ biến như giải pháp dành cho đàn ông thất vọng về tình cảm.

Tư vấn cả bí kíp tán tỉnh

Taya Ukraine, blog và dịch vụ mai mối ở thủ đô Kiev (Ukraine), hứa hẹn “chỉ có những cô gái nghiêm túc trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi, không lừa đảo” kèm theo phản hồi hài lòng từ các khách hàng ở Mỹ.

For Him Dating, do Alex Pinto (người Bồ Đào Nha) điều hành, cũng mang đến cơ hội hẹn hò với “những phụ nữ Ukraine khéo léo nhất, giúp bạn tiết kiệm cả về tài chính và tình cảm”.

Cả Taya, người sáng lập Taya Ukraine, và Pinto đều đưa ra phương pháp hẹn hò được cá nhân hóa. Khách hàng có cơ hội kết đôi với những phụ nữ “được lựa chọn cẩn thận” và được cung cấp dịch vụ phiên dịch, tư vấn về mối quan hệ, thậm chí cả bí kíp tán tỉnh đối phương.

“Tôi muốn giúp mọi người có được may mắn như tôi”, Pinto nói với VICE News từ Poltava, nơi đặt trụ sở For Him Dating. Anh chuyển đến Ukraine từ khi lấy được vợ nhờ trang web mai mối, rồi mua lại nó sau đó.

“Nhờ sự hỗ trợ từ người mai mối chuyên nghiệp có tỷ lệ thành công cao gấp 10 lần so với các ứng dụng hẹn hò hoặc trang web hẹn hò quốc tế -thường mất tới 6 tháng để giúp một người đàn ông thành công”, anh khẳng định.

Pinto nói thêm: “Đó là trải nghiệm được cá nhân hóa. Mỗi dịch vụ phù hợp với chất lượng riêng. Tôi chỉ có thể làm việc với 3-4 khách hàng cùng một lúc”.

Dịch vụ mai mối chuyên nghiệp và cố vấn hẹn hò nở rộ cùng làn sóng đàn ông phương Tây muốn lấy vợ Ukraine. Ảnh: Dreams Time.

Khi tiếp nhận khách hàng mới, Pinto lập hồ sơ để “nắm bắt được động cơ” và quản lý kỳ vọng của họ.

Từ đó, For Him Dating cung cấp mọi dịch vụ, từ các buổi gặp mặt trên Skype đến khóa học hẹn hò kéo dài một tuần ở Poltava, trong đó, tỷ lệ phụ nữ so với nam giới được hứa hẹn là 5:1. Chi phí cho các dịch vụ này dao động 100- 3.500 USD , không bao gồm chi phí cho chuyến bay đến Ukraine.

“Hẹn hò quốc tế không hề dễ dàng và có những rủi ro không thể tránh khỏi. Tôi lý giải sự may mắn của mình khi lấy được vợ Ukraine là ‘vượt qua chiến trường mà không bị trúng đạn’”, Pinto nói.

Thomas David (người Anh) cũng chuyển đến Kiev sau khi gặp người vợ Ukraine trong một chuyến công tác. Anh điều hành Go Dating in Ukraine, trang web tư vấn hẹn hò tuyên bố cung cấp các hướng dẫn “chất lượng cao nhất” về cách gặp gỡ phụ nữ ở Ukraine. Lời khuyên này được đưa ra dưới dạng bài đăng trên blog miễn phí và các dịch vụ trả phí, bao gồm huấn luyện hẹn hò cá nhân và hướng dẫn về văn hóa Ukraine.

Bên cạnh đó, Go Dating in Ukraine còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra lý lịch “người yêu Ukraine” của họ với giá 150 USD . “Điều này nhằm giúp khách hàng đảm bảo đối tác không có vấn đề sức khỏe, pháp lý, tiền án, không nợ ngân hàng”, David cho biết.

Các dịch vụ của David bắt đầu từ khoảng 20 USD cho lời khuyên hẹn hò một lần và tăng lên 250 USD cho việc huấn luyện theo tháng.

Khoản tiền phải chi cho dịch vụ tư vấn hẹn hò của công ty mai mối không hề nhỏ nhưng nhiều người sẵn sàng thanh toán vì muốn lấy được vợ trẻ đẹp. Ảnh: Expat Ukraine.

Dù phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ, đối với Bruce và nhiều người khác, dịch vụ này rất đáng giá. Ông đã gửi hàng nghìn USD cho bạn gái ở Ukraine trong những năm qua và nói rằng mình “suýt kết hôn 3 lần”.

Nhờ sự hỗ trợ của Taya, Bruce hiện đã đính hôn và hy vọng lần này sẽ thành công. “Kể cả thất bại lần nữa, tôi vẫn còn một số đối tượng tiềm năng khác”, ông nói.

Không đảm bảo về mặt tình cảm

Robert (55 tuổi, đến từ Mỹ) bị thu hút bởi việc hẹn hò với phụ nữ Ukraine từ vài năm trước vì cảm thấy bản thân đã sẵn sàng để lập gia đình. “Các cô gái ở độ tuổi 30 ở Mỹ đều nói rằng tôi quá già”, ông nói.

Sau chuyến du lịch ở Philippines, Robert nhận ra rằng mình được “các cô gái bằng nửa tuổi mình” chú ý. Ông quyết định tính đến chuyện hẹn hò quốc tế.

“Khi trở lại Mỹ, tôi search: ‘Tôi có thể tìm thấy những phụ nữ da trắng xinh đẹp ở đâu?’ và những gì xuất hiện là Ukraine và Nga”, ông nói.

Robert đã tới Ukraine 8 lần trong 14 năm qua và gần đây tham gia For Him Dating, nơi ông gặp một phụ nữ trong chuyến đi hồi tháng 6. Ông dự định gặp lại cô ngay khi lệnh cấm đi lại của Ukraine có hiệu lực.

Ở Ukraine, phụ nữ có áp lực phải kết hôn ở tuổi 25 nếu không muốn bị chế giễu. Ảnh: The Guardian.

Đối với phụ nữ Ukraine, động cơ lấy chồng ngoại quốc là khác nhau. Taya nói rằng trong xã hội Ukraine, “có một áp lực là đến năm 25 tuổi, bạn phải kết hôn”. Cô lưu ý rằng văn hóa đang thay đổi, song việc sống như một phụ nữ độc thân ở Ukraine vẫn là thử thách.

Zoya (36 tuổi) gặp chồng qua For Him Dating. “Tôi đã ly hôn và có một đứa con. Rất khó để tôi tìm được người đàn ông thích hợp”, cô nói với VICE News qua điện thoại từ New York.

Sau vài cuộc hẹn hò không thành công, Zoya gặp người chồng hiện tại. “Khi họ gửi cho tôi hồ sơ của anh ấy, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra cung hoàng đạo để xem chúng tôi có hợp nhau không”, cô nói.

Trong năm tiếp theo, họ gặp nhau 3 tuần/lần cho đến khi thị thực kết hôn của cô sẵn sàng. Đến nay, họ đã bên nhau được 4 năm.

Cả Pinto, David và Taya đều không nói rằng các dịch vụ của họ đảm bảo khách hàng sẽ tìm thấy tình yêu đích thực. Tuy nhiên, họ chỉ xem vai trò của mình là một trong những hỗ trợ tương tác và quản lý kỳ vọng.

“Các trang web hẹn hò quốc tế cung cấp 'đường tắt' cho tình yêu. Nhưng tình yêu không có đường tắt”, Pinto nói.