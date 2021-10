Dịch vụ an tử thú cưng tại nhà nở rộ trong dịch

Ngày càng nhiều người chọn dịch vụ an tử tại nhà cho thú cưng, với hy vọng chúng được ra đi một cách bình yên, không đau đớn.

Clarence, chú chó giống Schnauzer lớn, bước vào cuộc sống của bà Penny Wagner (Mỹ) cách đây 8 năm, đúng thời điểm đau buồn nhất của gia đình bà.

Khi đó, vợ chồng bà vừa mất đi con gái 21 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau đó không lâu, người con còn lại vào đại học và chồng bà trở lại với công việc, để Penny một mình với nỗi đau. Sự xuất hiện của Clarence như một sự xoa dịu.

Đầu năm nay, chú chó cưng bị ốm nặng vì mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Do Covid-19, bác sĩ không cho phép hai vợ chồng ở lại với Clarence. Vợ chồng Penny quyết định đưa nó về nhà ở Albuquerque (New Mexico), ở trong phòng giặt là mà nó yêu thích.

Bà Penny Wagner chụp ảnh cùng hai chú chó cưng Clarence (trái) và Cooper hồi tháng 4/2020.

Một bác sĩ thú y làm việc với công ty Pet Loss at Home đã đến nhà Wagner. Sau khi để hai vợ chồng nói lời từ biệt với cún cưng, bác sĩ đã tiêm cho Clarence 2 mũi để nó ra đi nhẹ nhàng. Penny ôm chú chó, vừa vuốt ve vừa khóc.

"Clarence luôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Tôi thấy được an ủi khi nó được bên cạnh những người thân yêu trong gia đình cho đến giây phút cuối cùng", bà nói với AP.

Sau khi Clarence ra đi, bác sĩ thú y hỗ trợ vợ chồng bà Penny đã gửi một tấm thiệp chia buồn với hạt cúc vạn thọ bên trong, đề nghị họ trồng chúng để tỏ lòng thương tiếc với chú chó. Bà đã trồng và gửi cho vị bác sĩ một bức ảnh khi hoa nở.

Dịch vụ an tử thú cưng nở rộ trong dịch

Các dịch vụ an tử cho thú cưng tại nhà nở rộ hơn vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khi người dân bị hạn chế đến các bệnh viện thú y.

Tuy nhiên dịch vụ này không phù hợp với mọi người. An tử thú cưng có mức giá đắt đỏ và nhiều người chủ thấy nó gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ cũng như thú cưng khác trong gia đình.

Đối với gia đình Wagner, an tử thú cưng tại gia là một món quà. Điều này cũng đúng với Diane Brisson (72 tuổi), sống tại Pinellas Park, Florida.

Brisson đã thuê dịch vụ của công ty Lap of Love khi từ biệt chú chó cưng 12 tuổi Champagne vào tháng 12/2020. Đó là cún cưng mẹ của bà rất yêu quý hồi còn sống.

Champagne bị viêm tụy và suy đa tạng. Brisson không thể để mặc nó ở phòng khám thú y, muốn thú cưng của mình được ra đi một cách bình yên.

Lap of Love cho phép bà gọi một người hàng xóm đến giúp đỡ. Vị hàng xóm chụp ảnh Champagne ngồi trong lòng Brisson trên chiếc ghế yêu thích, món đồ nội thất duy nhất bà mang theo từ quê nhà ở Massachusetts khi chuyển đến Florida.

Bác sĩ thú y đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Brisson sẵn sàng. Bác sĩ đặt Champagne vào một giỏ đan bằng liễu gai nhỏ với chiếc gối trắng và tấm chăn sa tanh màu oải hương sau khi nó qua đời để đưa đi hỏa táng.

"Tôi ngồi với nó khoảng 20-25 phút rồi nói giờ con có thể đi với bà ngoại. Con sẽ dõi theo tôi từ trên cao và hai người có thể chăm sóc cho nhau".

Nhiều người chọn dịch vụ an tử tại nhà cho thú cưng.

Lap of Love trả lại tro của Champagne cho Brisson. Bà dự định sau này khi mất, tro cốt của bà và nó sẽ cùng được rải trên biển ở quê nhà Massachusetts.

Dani McVety, bác sĩ thú y ở Tampa, Florida đã thành lập Lap of Love vào năm 2009. Cô cho rằng nhiều bác sĩ thú ý không có khả năng giúp chủ của thú cưng bớt đau buồn khi chúng ra đi.

"Nhiều khi các bác sĩ không nhất thiết phải thoải mái với việc đó bởi họ không được đào tạo để làm vậy", McVety nói.

Cô và giám đốc y tế cấp cao của mình, bác sĩ thú y Mary Gardner, giảng dạy một khóa học về chăm sóc cuối đời cho thú cưng tại Đại học Thú y - Đại học Florida.

Công ty này hiện hoạt động ở 35 tiểu bang với hơn 230 bác sĩ thú y.

McVety cho biết, trong thực hành thú y nói chung, chi phí an tử rất khác nhau, tùy thuộc vào từng dịch vụ và cơ sở thực hiện. Lap of Love tính phí khoảng 300 USD , mỗi khách hàng sẽ nhận được tiêu bản in móng chân của thú cưng khi chúng qua đời.

Hầu hết khách hàng trả tiền cho bác sĩ thú y để đưa vật nuôi đi hỏa táng. Một số khác tự đưa đi hoặc chọn chôn cất chúng tại nhà.