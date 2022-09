Dịch vụ 5 sao quốc tế hoàn thiện chuẩn sống tại Masteri Waterfront

Cư dân Masteri Waterfront sẽ được tận hưởng chuẩn sống 5 sao đích thực từ đội ngũ chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm, các công nghệ hiện đại cùng đơn vị quản lý chuyên nghiệp.

Với triết lý “lấy khách hàng làm trọng tâm”, từ những dự án đầu tiên của dòng sản phẩm Masteri, Masterise Homes đã mang đến dịch vụ quản lý, vận hành chuẩn quốc tế.

Nhà đẹp, vị trí tốt là chưa đủ với căn hộ cao cấp

Từ khi toà nhà cao tầng đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại Chicago (Mỹ) vào năm 1884, theo dòng chảy thời gian, các loại hình căn hộ ngày càng đa dạng và những tiêu chí đánh giá, phân loại cũng ngày càng được nâng cấp. Đặc biệt trong phân khúc cao cấp - loại hình căn hộ dành cho giới thượng lưu.

Theo tạp chí bất động sản và thiết kế đô thị Curbed của Mỹ, với chung cư cao cấp hiện nay, chỉ nhà đẹp, nội thất tốt thôi là chưa đủ. Shauntá Bruner - cộng sự cấp cao của công ty nghiên cứu bất động sản Delta Associate - nhận định: “Bất cứ dự án cao cấp nào cũng có những tiện nghi cơ bản, nhưng một dự án ấn tượng phải có những đột phá về công nghệ và kết nối được cộng đồng cư dân”.

Ở một khía cạnh khác, đại diện Savills Hà Nội chia sẻ: “Việc có một đội ngũ vận hành quốc tế chuyên nghiệp không chỉ giúp các dự án bất động sản hấp dẫn hơn mà còn thiết lập một nền tảng quản lý, vận hành mạnh nhất nhờ việc sử dụng các hệ thống, quy trình và quy định chính xác ngay từ đầu”.

Dịch vụ quản lý bất động sản chuyên nghiệp mang đến chất lượng sống chuẩn quốc tế cho cư dân.

Đó cũng là lý do, các dự án cao cấp luôn được vận hành bởi một đơn vị quản lý bất động sản chuyên nghiệp. Đây là mắt xích quan trọng, góp phần tạo nên một cộng đồng cư dân bền vững khi đem đến chất lượng dịch vụ và tiện nghi cao cấp nhất. Mọi nhu cầu về đi lại, tiện ích, dịch vụ được đáp ứng đủ đầy và nhanh chóng.

Masteri Waterfront tích hợp quản lý vận hành 5 sao

Tại các dự án như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, cư dân không chỉ nhận được quà ngày lễ, Tết, sinh nhật mà còn được tận hưởng những buổi festival, lễ hội âm nhạc độc đáo như The Master of Symphony.

Chú trọng vào các giá trị tinh thần để xây dựng dịch vụ chất lượng là nền tảng chung để Masterise Homes tiếp tục mở rộng và nâng cao trải nghiệm cho cư dân. Nhờ đó, tại khu căn hộ cao cấp Masteri Waterfront, cư dân vừa được trải nghiệm dịch vụ cao cấp mà Masterise Homes đã tạo dựng trước đây, vừa được tận hưởng những dịch vụ chuẩn quốc tế từ đơn vị quản lý toàn diện Masterise Property Management.

Masteri Waterfront luôn có nhân viên dịch vụ khách hàng trực 24/7 tại quầy lễ tân, sẵn sàng phục vụ cư dân 24/24. Khu vực tiền sảnh được bố trí bảo vệ và nhân viên tiếp tân, đảm bảo sự riêng tư và hỗ trợ tối đa cho cư dân cũng như khách ghé thăm. Ngoài ra, bên cạnh tuyến xe bus nội khu của đại đô thị, Masterise Homes cũng dự kiến triển khai dịch vụ xe buggy 2 chiều đưa đón cư dân từ cổng chính đến bãi xe chung của Ocean Park.

Nhân viên dịch vụ khách hàng túc trực 24/24 để phục vụ cư dân.

Đón đầu xu hướng công nghệ, Masterise Property Management phát triển ứng dụng dành riêng cho cư dân, đem đến cuộc sống kết nối, thuận tiện nhất. Cư dân có thể dễ dàng đặt lịch các tiện ích đặc quyền như phòng họp, gym hay khu chơi trong nhà cho trẻ trong vài thao tác. Ứng dụng đa năng này cũng là cầu nối giúp cư dân bày tỏ nguyện vọng, yêu cầu như sửa chữa, phản ánh chất lượng dịch vụ… với ban quản lý để được thể giải quyết nhanh nhất.

Cư dân Masteri Waterfront đồng thời không cần đau đầu lựa chọn đơn vị thiết kế nội thất, bởi đội ngũ chuyên viên của Masterise Property Management sẽ cung cấp danh sách những nhà thầu uy tín hàng đầu. Đây là điểm cộng khác biệt trong chuỗi dịch vụ chuẩn 5 sao tại Masteri Waterfront.

Hỗ trợ cư dân dễ dàng lựa chọn đơn vị thiết kế nội thất phù hợp.

Đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp tại Masteri Waterfront giúp những dịch vụ đặc quyền chuẩn quốc tế luôn được đảm bảo xuyên suốt. Ông Julian Wyatt - CEO Masterise Property Management - chia sẻ: “Tất cả dịch vụ đặc quyền này được thiết kế để mang đến cuộc sống an yên trong tâm trí khách hàng, khi luôn yên tâm tài sản và sức khỏe gia đình được giữ gìn vẹn toàn”.