Địch Lệ Nhiệt Ba và dàn mỹ nhân Hoa ngữ gợi cảm

Trương Vũ Kỳ (trái) được mệnh danh là "Song Hye Kyo của Trung Quốc". Thời gian qua, đời sống tình cảm của Trương Vũ Kỳ nhận được sự quan tâm khi công khai hẹn hò nghệ sĩ violin Lý Bính Hi, kém cô 8 tuổi. Trong khi đó Ngô Cẩn Ngôn từng được biên kịch Vu Chính lăng xê hết mình sau thành công của phim Diên Hi công lược. Tuy nhiên, danh tiếng của cô ngày càng đi xuống do diễn xuất hạn chế.