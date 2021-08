Địch Lệ Nhiệt Ba sau tai tiếng điều tra giải thưởng

Địch Lệ Nhiệt Ba đang quay phim "An Lạc truyện". Cô chưa lên tiếng về chỉ trích liên quan tới giải thưởng Thị hậu Kim Ưng 2018 thiếu minh bạch.

Ngày 31/8, Sina đưa tin một số hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trên phim trường An Lạc truyện được tiết lộ. Nữ diễn viên đóng cặp với tài tử Cung Tuấn.

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính Nhậm An Lạc từng rơi vào cảnh diệt môn, cả gia tộc chỉ còn lại mình cô. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại, một lòng phục thù. Nhân vật có câu chuyện giống công chúa Lý Trường Ca trong Trường Ca hành.

Một số tạo hình của mỹ nhân Tân Cương trong phim nhận được lời khen ngợi của khán giả. Trang phục của Nhậm An Lạc không cầu kỳ, song tôn vóc dáng, có màu sắc tươi trẻ.

Địch Lệ Nhiệt Ba miệt mài trên phim trường. Trong vòng 8 tháng, cô đóng 3 bộ phim truyền hình. Ảnh: Weibo.

Thời gian qua, Địch Lệ Nhiệt Ba bận rộn đóng phim, tham gia quảng bá tác phẩm, sự kiện thương mại. Cô không trả lời tranh cãi về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc của Kim Ưng.

Năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh luận lớn khi nhận liên tiếp hai giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc và Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Kim Ưng là một trong ba giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc. Cô nhận giải với bộ phim Lý Huệ Trân xinh đẹp. Tác phẩm có thành tích kém, diễn xuất của nữ nghệ sĩ không được đánh giá cao. Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt qua các đàn chị như Tôn Lệ, Lưu Đào để giành giải cao nhất.

Sau đêm trao giải, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chỉ trích tới mức khóc tại sân bay. Cô bị tố mua giải và phải tạm dừng 8 tháng không nhận phim mới.

Gần đây, khi các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc có động thái mạnh mẽ thanh lọc giới giải trí, kiểm tra gắt gao các bảng xếp hạng. Có thông tin các giải thưởng trong 3 năm trở lại đây bị điều tra. Khán giả chĩa mũi nhọn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba với giải thưởng Thị hậu Kim Ưng 2018 và Đồng Dao với giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan 2021.

Trong đó, chỉ có Đồng Dao lên tiếng khẳng định giải thưởng của cô minh bạch, cô không sợ bị điều tra. Địch Lệ Nhiệt Ba không có lời giải thích nào.