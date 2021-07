Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo ngại khi đóng phim cổ trang

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cặp cùng nam diễn viên Cung Tuấn trong bộ phim truyền hình ngôn tình "An Lạc truyện". Tuy nhiên, khán giả cho rằng cô không phù hợp với tạo hình cổ trang.

Ngày 13/7, Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba tham dự sự kiện. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ về mong muốn được đóng các vai cá tính hoặc phản diện. Tuy nhiên, theo Sina, nữ diễn viên sẽ đóng cặp với Cung Tuấn trong phim truyền hình An Lạc truyện. Nữ chính có hình tượng giống nhân vật Lý Trường Ca trong Trường Ca hành.

Năm 2019, trong show Đưa 100 cô gái về nhà, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bày tỏ mong nhận được những kịch bản chất lượng. Cô muốn thử nghiệm đóng các phim chính kịch, nghệ thuật nhưng không được đạo diễn tin tưởng. Họ thường giao cho cô các phim thần tượng với dạng nhân vật dễ thương, đáng yêu.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị bệnh ở mắt. Cô xuất hiện với tạo hình che một bên mặt.

Từ đó tới nay, Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia 4 bộ phim truyền hình là Hạnh phúc trong tầm tay, Trường Ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Ngự giao ký. Trong đó, cô đều thể hiện nhân vật có vẻ ngoài đẹp, là phụ nữ thành công hoặc minh tinh, không khác với chính cô ngoài đời.

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba có lượng fan hùng hậu, danh tiếng nổi bật, song khả năng diễn xuất của người đẹp hạn chế. Cô chỉ đóng các phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, chủ yếu khoe ngoại hình. Đến nay, nữ diễn viên vẫn chưa có tác phẩm đóng nữ chính đạt thành tích lớn.

Trở lại với An Lạc truyện, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế hoàng thư. Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính Nhậm An Lạc từng rơi vào cảnh diệt môn, cả gia tộc chỉ còn lại nàng. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại, một lòng phục thù. Nhân vật này có câu chuyện giống công chúa Lý Trường Ca trong Trường Ca hành.

Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá không hợp tạo hình cổ trang. Nữ diễn viên có gương mặt vuông đặc trưng vùng Tân Cương, không thể hiện được nét mềm mại, nhỏ nhắn của các mỹ nhân cổ trang. Nhiệt Ba từng bị chê không đẹp bằng nữ phụ Triệu Lộ Tư trong Trường Ca hành.

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cặp với Cung Tuấn trong phim cổ trang mới.

Nam chính của phim do Cung Tuấn thể hiện, mang tên Hàn Diệp, là thái tử của Đại Tĩnh. Cung Cung Tuấn sinh năm 1992, anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Ôn Khách Hành trong bộ phim Sơn Hà Lệnh (2021).

Anh từng tham gia các phim Túy Linh Lung, Cô gái nhìn thấy mùi hương phiên bản Trung Quốc, Gửi thời thanh xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta (2020), Kết hôn rồi bắt đầu yêu (2020).

Bên cạnh đó, cũng có khán giả mong chờ An Lạc truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đều có ngoại hình đẹp. Cả hai là những nghệ sĩ 9X hot bậc nhất tại Trung Quốc hiện tại.