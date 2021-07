Địch Lệ Nhiệt Ba bị quấy rối và nỗi ám ảnh của sao nữ ở nơi công cộng

Thời gian qua, các nghệ sĩ Trung Quốc đối mặt vấn nạn bị fan cuồng rình rập, tấn công tại phim trường, địa điểm công cộng.

Tại bất kỳ ngành giải trí nào, kể cả Trung Quốc, fan cuồng luôn là nỗi khiếp sợ với không ít nghệ sĩ. Những người hâm mộ si mê thái quá, biến thành kẻ đeo bám, sẵn sàng quấy rối, xâm phạm đời tư và thậm chí còn khủng bố tinh thần và sức khỏe chỉ để tiếp cận thần tượng.

Vụ việc nữ người mẫu Châu Vi Đồng bị người hâm mộ nam lao vào ôm, lôi kéo với mục đích bày tỏ tình cảm, gây bức xúc trong dư luận.

Những vụ quấy rối công khai

Trên Sina, Châu Vi Đồng tâm sự cô sốc khi bị chính khán giả của mình có hành vi sỗ sàng ở nơi công cộng. Người đẹp không bị thương và đang trấn tĩnh tinh thần.

Cô cho hay sẽ nỗ lực tập luyện boxing thuần thục để về sau nếu gặp phải trường hợp tương tự có thể bảo vệ bản thân. Vi Đồng cũng quyết định không truy cứu hành động tấn công của fan nam vì không bị tổn hại cơ thể.

Hành động xô đẩy, vồ vã của người đàn ông khiến Châu Vi Đồng và các trợ lý hốt hoảng. Ảnh: QQ.

Sáng 13/7, nữ người mẫu xuất hiện cùng trợ lý ở sảnh khách sạn. Trong lúc chụp ảnh cùng người hâm mộ, một người đàn ông bất ngờ lao tới ôm và tặng hoa cho cô. Hành vi cuồng nhiệt của người này khiến Châu Vi Đồng sợ hãi.

Một số trợ lý nữ cố gắng tách Châu Vi Đồng ra khỏi người hâm mộ quá khích. Dù thấy nữ nghệ sĩ hoảng sợ, người đàn ông vẫn đeo bám. Sau khi video toàn cảnh vụ việc được đăng tải, trên mạng xã hội Weibo, khán giả chỉ trích những fan cuồng vì theo đuổi thần tượng mà mất hết lý trí, gây ảnh hưởng đến tâm lý của nghệ sĩ.

Tháng 4 vừa qua, nữ diễn viên Hình Phi chia sẻ trên trang cá nhân việc bị hai người đàn ông lạ mặt theo dõi suốt nhiều ngày. Người đẹp Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi cho biết bị fan cuồng rình rập từ nhà riêng cho đến phim trường. Khi bị phát hiện họ giải thích mập mờ, rồi quay đầu bỏ chạy.

"Khi được hỏi lai lịch, hai người này nói họ từ phim trường khác đến. Tiếp tục sau đó, họ lại xuất hiện và lái xe theo tôi từ phim trường về nhà. Trợ lý đã rất sợ hãi nên kéo tôi lên lầu. Có một kẻ đã theo sau chúng tôi, lúc chờ thang máy tôi lại đụng phải một kẻ khác và hắn quay đầu bỏ chạy", Hình Phi kể lại lần chạm mặt trực diện với kẻ bám đuôi.

Sau nhiều ngày quan sát, Hình Phi quyết định báo cảnh sát để đảm bảo an toàn cho bản thân. "Tôi muốn nói với họ rằng tôi không biết hai người đã theo dõi tôi bao lâu hoặc muốn làm gì tôi. Dù với mục đích gì đi nữa, xin hãy dừng lại ngay hành vi xấu xa này. Hãy tránh xa cuộc sống của tôi và những người xung quanh tôi'', cô viết.

Trước đó không lâu, hai nữ nghệ sĩ trẻ Âu Dương Na Na và Dụ Ngôn cũng bị fan cuồng tấn công. Tại sân bay, Na Na bị một người đàn ông trung niên túm tóc, tiếp cận cự ly gần và liên tục đòi hôn. Fan cuồng này sau đó bị cảnh sát tạm giữ để điều tra hành vi quấy rối phụ nữ.

Trong khi đó, nữ ca sĩ Dụ Ngôn lại bị chính nhân viên an ninh của show tạp kỹ lợi dụng sự đông đúc, đụng chạm vòng một. Sự cố bất ngờ khiến người đẹp nhóm The Nine hốt hoảng, sợ hãi đến mức chỉ biết lắc đầu, không dám kể lại vụ việc bị sàm sỡ với nhân viên chương trình.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị fan cuồng đeo bám nửa năm để cầu hôn, trong khi Âu Dương Na Na (phải) lại bị cưỡng hôn ở sân bay. Ảnh: Weibo.

Tháng 6/2020, trong chương trình Ra tay nào anh em, một fan cuồng đã lao lên sân khấu, quỳ gối cầu hôn Địch Lệ Nhiệt Ba bằng nhẫn kim cương. Anh này còn cố gắng tiếp cận mỹ nhân Tân Cương trước khi bị bảo vệ khống chế, áp giải rời hiện trường.

Trong suốt quá trình diễn ra vụ việc, gương mặt của Nhiệt Ba không giấu được vẻ thảng thốt, sợ hãi. Kẻ gây ra vụ việc sau đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị phạt 7 ngày tù giam.

Theo 163, người này đã có hành vi theo dõi Địch Lệ Nhiệt Ba trong suốt nửa năm. Đối tượng còn tìm cách lấy được giấy chứng nhận nhân viên công tác tại những nơi nữ nghệ sĩ làm việc để tiếp cận mỹ nhân Tân Cương.

Không chỉ các nữ nghệ sĩ gặp tình cảnh oái ăm với người hâm mộ, sao nam cũng rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì sự cuồng si thái quá của những fan không khống chế được cảm xúc.

Hứa Khải, Lý Hiện, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến... thường xuyên bị fan cuồng chen lấn, theo đuôi ở mọi nơi họ công tác. Không chỉ ở các địa điểm công cộng, nhóm người này còn theo chân các nam nghệ sĩ vào tận phòng nghỉ, nhà vệ sinh để chụp ảnh.

Cuồng thần tượng mất kiểm soát

Theo Sohu, tình trạng fan cuồng tại showbiz Hoa ngữ ngày càng có nhiều biến tướng như tấn công nghệ sĩ, thuê xe rượt đuổi thần tượng trên đường, gây náo loạn tại sân bay hay đổ sữa lãng phí chỉ để lấy phiếu bầu.

Người hâm mộ quá khích, cuồng tín còn tạo ra ngành kinh doanh phi đạo đức, trong đó bao gồm việc bán thông tin cá nhân, hoạt động của các thần tượng tại bất kỳ địa điểm nào. Những hành vi nói trên gây mất trật tự an toàn công cộng, vi phạm pháp luật, không ít lần bị truyền thông lên án, gây bất bình trong dư luận.

Fan cuồng trở thành nỗi khiếp sợ với các thành viên của nhóm Thời đại thiếu niên đoàn. Ảnh: Weibo.

Gần đây, chuyến bay từ Hàng Châu đến Bắc Kinh của hãng Air China đã rơi vào cảnh hỗn loạn khi một nhóm người hâm mộ có hành vi quấy nhiễu, đồng loạt cầm máy ảnh đòi xông vào khoang nhóm Thời đại thiếu niên đoàn đang ngồi để săn thần tượng. Vụ việc khiến Cục hàng không dân dụng Trung Quốc phải lên án văn hóa thần tượng có vấn đề hiện nay của giới trẻ.

Không lâu trước đó, 7 thành viên của nhóm Thời đại thiếu niên đoàn cũng gặp rắc rối vì người hâm mộ cuồng nhiệt thái quá. Một nhóm fan nữ đã đột nhập vào khách sạn nằm lên giường các thành viên để chụp ảnh, thậm chí lấy cả đồ ăn thừa và khẩu trang đã sử dụng của họ rồi rao bán trên mạng. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận.

Trước vấn nạn ngày càng có nhiều fan cuồng đeo bám, tấn công và quấy rối đời tư thần tượng, luật pháp Trung Quốc vẫn chưa có những biện pháp chế tài riêng nhằm bảo vệ giới nghệ sĩ. Theo Sina, những người hâm mộ có hành vi quá khích, nhưng không gây tổn hại đến người khác, chỉ bị phạt tiền hành chính hoặc tạm giam không quá 7 ngày.

Vì vậy, các ngôi sao thường phải tự hành động để bảo vệ bản thân bằng cách thuê vệ sĩ riêng. Trong khi đó, người hâm mộ cũng liên tục yêu cầu công ty quản lý, đơn vị tổ chức sự kiện tăng cường công tác an ninh, tìm cách bảo vệ đời tư ngôi sao. Họ đồng thời kêu gọi hình phạt nghiêm khắc hơn, không khoan dung cho các đối tượng có hành vi biến thái, có thể gây nguy hiểm cho người nổi tiếng.

Dụ Ngôn chỉ có thể im lặng khi gặp người có hành vi sàm sỡ cô. Ảnh: Sina.

Lưu Diệc Phi từng bị một người đàn ông lao tới ôm ghì, vật ngã ra đất trong sự kiện quảng bá tác phẩm Dạ khổng tước. Sau khi bị bắt, anh này khai thích nữ diễn viên từ lâu, có cơ hội gặp mặt nên muốn bày tỏ tình cảm. Sau sự việc, "thần tiên tỷ tỷ" phải tăng cường hàng chục bảo vệ mỗi khi đi sự kiện.

Tuy nhiên, chính các nghệ sĩ cũng gặp khó khăn trong việc đảm bảo an toàn cho mình. Việc xuất hiện với quá nhiều vệ sĩ khiến họ chịu điều tiếng khoe khoang, làm màu.

Chưa kể, khâu an ninh lỏng lẻo, bảo vệ công tác phát hiện và xử lý tình huống chậm chạp cũng vô tình khiến nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra với các ngôi sao.

Hơn nữa, dù biết rõ mặt hoặc không ít lần bắt giữ được fan cuồng, đa phần người nổi tiếng và công ty quản lý đều chọn giải pháp lên án hành vi, không truy cứu hình sự để thể hiện sự khoan dung, rộng rãi trong mắt khán giả dù biết nguy hiểm rình rập trước mắt.

Như trường hợp của Dụ Ngôn, cô bị sàm sỡ công khai và bắt được hung thủ, nhưng vẫn lựa chọn không làm lớn mọi chuyện. Cuối cùng nhân viên bảo an có hành vi khiếm nhã chỉ bị sa thải.