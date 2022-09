Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá thấp khi trở lại

Theo Sina, trong An Lạc truyện Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính Nhậm An Lạc từng rơi vào cảnh diệt môn, cả gia tộc chỉ còn lại nàng. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại, một lòng phục thù. Nhân vật này có câu chuyện giống công chúa Lý Trường Ca trong Trường Ca hành. Tính cách của nàng cũng mạnh mẽ không khác nhân vật Kỷ Vân Hòa trong Ngự giao ký. Điều này cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bị rập khuôn diễn xuất và nhân vật, chưa thể thoát ra khỏi vùng an toàn.