Dịch diễn biến phức tạp, TP Bắc Ninh và 3 địa bàn khác được bầu cử sớm

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Hội đồng Bầu cử Quốc gia rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội do ông Tuấn có đơn xin rút vì một số lý do, trong đó có lý do sức khỏe.