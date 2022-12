Dịch cúm tấn công tuyển Pháp

"Vài trường hợp có các triệu chứng cúm. Chúng tôi đang rất cẩn thận để virus không lây lan. Các cầu thủ đã rất nỗ lực thi đấu và hệ miễn dịch của họ bị ảnh hưởng. Dayot Upamecano thấy không khỏe ngay sau cuộc đối đầu tuyển Anh. Khi cố gắng thi đấu, cơ thể bạn sẽ yếu đi và dễ nhiễm virus", ESPN dẫn lời HLV Didier Deschamps.

Upamecano và Adrien Rabiot là những cầu thủ đã vắng mặt trong trận bán kết với Morocco do bị ốm. Bên cạnh đó, Kingsley Coman cũng bị sốt. Các cầu thủ này đều phải cách ly khi mắc các triệu chứng cúm.

Tuy nhiên, những cầu thủ thay thế Upamecano, Rabiot là Ibrahim Konate và Youssouf Fofana đều chơi ấn tượng. Trong đó, Konate có nhiều tình huống tắc bóng chính xác, giúp tuyển Pháp giữ sạch lưới trước Morocco. So với đối thủ trong trận chung kết là Argentina, đội hình tuyển Pháp được đánh giá có chiều sâu hơn.

Theo ESPN, không chỉ các tuyển thủ Pháp, nhiều du khách đến Qatar cũng bị cúm với mức độ khác nhau.

Trong một phát biểu trước thềm chung kết, thủ thành Hugo Lloris cũng tiết lộ tình hình sức khỏe của tuyển Pháp. Anh chia sẻ: "Chúng tôi đã kiệt sức và mệt mỏi nhưng cũng hài lòng với thành quả đạt được. Chúng tôi đã mạnh mẽ để vượt qua khó khăn và phải luôn làm được điều đó khi cần bởi không phải lúc nào, mọi chuyện cũng như ý".

Trận chung kết giữa tuyển Pháp và Argentina sẽ diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Hà Nội). HLV Deschamps kỳ vọng các cầu thủ mắc cúm sẽ nhanh chóng khỏe lại để có thể thi đấu trận quan trọng nhất giải.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019