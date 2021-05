Dịch bệnh căng thẳng, Bắc Giang đổi phương án thi lớp 10

Sở GD&ĐT Bắc Giang dự kiến chia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thành 2 đợt. Học sinh có thể đăng ký dự thi bằng cả hình thức trực tuyến.

Những ngày qua, Bắc Giang liên tục ghi nhận số lượng ca mắc Covid-19 cao. Trước tình hình này, Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã lên phương án điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh lớp 10 cả về thời gian lẫn cách thức tổ chức. Học sinh lớp 12 đang được ôn tập trực tiếp tại trường cũng được đề nghị chuyển sang ôn tập trực tuyến từ ngày 17/5.

Đối với kì thi tuyển sinh vào lớp 10, sở GD&ĐT cho biết sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để điều chỉnh lịch thi, dự kiến chia thành 2 đợt.

Đợt 1 sẽ tổ chức thi sau lịch đã công bố trong khoảng từ 7 đến 10 ngày cho thí sinh đủ điều kiện.

Đợt 2, căn cứ tình hình cụ thể, lựa thời điểm phù hợp để tổ chức thi cho thí sinh còn lại, đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Trong thời gian tới, sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể các đợt thi sau.

Học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, ngoài việc đăng kí dự thi trực tiếp, có thể đăng kí dự thi trực tuyến (có hướng dẫn cụ thể sau).

Học sinh ôn tập trực tuyến. Ảnh: Sở GD&ĐT Bắc Giang.

Lãnh đạo ngành giáo dục Bắc Giang cho biết sẽ tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến cho học sinh lớp 12 vào ngày 25/5.

Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm soát, chịu trách nhiệm về kết quả dạy học trực tuyến và rà soát tài khoản của học sinh đã được cấp để tất cả học sinh được dự thi.

Sở yêu cầu các đơn vị, trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên cập nhật tình hình và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 các cấp. Đối với những trường hợp đột xuất phải báo cáo trực tiếp lãnh đạo Sở để kịp thời có hướng giải quyết.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chất lượng giáo dục của đơn vị. Sở GD&ĐT sẽ xem xét xử lý nghiêm khắc các đơn vị, cá nhân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và thực hiện không đúng các quy định về phòng, chống dịch.

Trước đó, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã có thông báo cho học sinh các cấp học từ mầm non đến lớp 11 tạm dừng đến trường từ 10/5, chuyển dạy trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Riêng đối với học sinh lớp 12, do phải chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 nên sở cho phép các nhà trường tổ chức dạy học, ôn tập trực tiếp để củng cố kiến thức và kỹ năng cho học sinh.

Theo thống kê của sở GD&ĐT, tính đến cuối ngày 16/5, toàn tỉnh có 8 học sinh mắc Covid-19, qua rà soát có gần 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là F1 phải cách ly.

Hiện nay, Bắc Giang là địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất Việt Nam với tổng cộng 350 người nhiễm SARS-CoV-2.