DIC Corp dự kiến lãi 15.000 tỷ đồng giai đoạn 2022-2025

Với tổng doanh thu kế hoạch 39.700 tỷ đồng trong 4 năm tới, nhà phát triển bất động sản này dự kiến thu về 15.000 tỷ lãi trước thuế. Trong đó, lợi nhuận riêng năm 2022 là 1.910 tỷ.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - DIC Corp (DIG) vừa thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đầy tham vọng.

Cụ thể, trong năm 2022, DIC Corp dự kiến ghi nhận 4.612 tỷ đồng tổng doanh thu và thu nhập khác, tăng 62% so với doanh thu tạm tính năm 2021. So với năm 2020, mức doanh thu kế hoạch này của công ty cũng cao hơn tới 85%.

Nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh kể trên, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất mà DIC Corp ghi nhận được trong một năm kinh doanh từ trước đến nay.

Cùng với kế hoạch doanh thu cao kỷ lục, nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp này cũng dự kiến thu về 1.910 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm nay, tăng 59% so với mức ước tính thực hiện năm 2021.

Như vậy, doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 của DIC Corp vào khoảng 2.845 tỷ và 1.200 tỷ đồng , tăng lần lượt 14% và 66% so với năm 2020.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DIC CORP Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ước tính 2022 Kế hoạch Tổng 2023-2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 655 1152 1594 2345 2116 2487 2845 4612 35088 Lợi nhuận trước thuế

32 92 255 333 372 722 1200 1910 13090

Trong năm 2022, ban lãnh đạo DIC Corp dự kiến chi 11.979 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, đồng thời nâng mức vốn điều lệ lên 5.700- 8.000 tỷ đồng , cao hơn 14-60% so với vốn điều lệ hiện tại.

Cùng với đó, nhà phát triển bất động sản này dự kiến chi trả mức cổ tức 20-25% trong năm.

Ngoài kế hoạch kinh doanh năm 2022, lãnh đạo DIC Corp cũng công bố chỉ tiêu kinh doanh trong giai đoạn 2022-2025.

Trong đó, công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 6.000 tỷ đồng và tối đa có thể đạt 14.000 tỷ. Tổng vốn đầu tư phát triển dự kiến chi ra cho cả giai đoạn 4 năm tới là 81.678 tỷ đồng . Về kết quả kinh doanh, DIC Corp dự kiến ghi nhận 39.700 tỷ doanh thu và lãi trước thuế 15.000 tỷ đồng trong 4 năm tới, tỷ lệ chi trả cổ tức vào khoảng 15-20%/năm.

Nếu trừ đi kế hoạch năm 2022, DIC Corp dự kiến ghi nhận 35.088 tỷ đồng doanh thu và 13.090 tỷ đồng lãi trước thuế giai đoạn 2023-2025, tương đương mức doanh thu bình quân 11.696 tỷ/năm và lợi nhuận 4.363 tỷ đồng /năm.

Đây là kế hoạch kinh doanh cực kỳ tham vọng so với kết quả trước đó của nhà phát triển bất động sản này. Trong giai đoạn 2018-2020, doanh thu bình quân hàng năm của DIC Corp chỉ dao động trong khoảng 2.400-2.500 tỷ và mức lợi nhuận chỉ đạt trên dưới 400 tỷ đồng (riêng năm 2020 ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến đạt 722 tỷ).

Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 6 tháng gần nhất. Nguồn: Tradingview.

Ghi nhận trong báo cáo phân tích về DIC Corp, VDSC cho biết doanh nghiệp này đang tập trung phát triển 7 dự án bất động sản với tổng diện tích là 802 ha. Trong đó, 406 ha quỹ đất đã được đảm bảo, tương đương 51% tổng diện tích.

Tuy nhiên, tổng công ty này cũng đã chuyển nhượng một số dự án có vị trí tốt, bao gồm Đại Phước (45 ha), hoàn thành bàn giao Gateway (2,3 ha) và bán hàng tại Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1 và 2 (140 ha). Vì vậy, dự kiến quỹ đất sạch còn lại để phát triển của DIC Corp vào khoảng 266 ha.

Bên cạnh đó, giá đất nền tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa và Trảng Bom đã tăng 30-100% chỉ trong vài tháng. Điều này khiến công tác giải phóng mặt bằng là rào cản cho DIC Corp trong thời gian sắp tới tại các dự án lớn như Long Tân (332 ha), Bắc Vũng Tàu (90,5 ha) do công ty chỉ mới đền bù khoảng 33% và 10% cho các dự án.