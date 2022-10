Diamond Crown Hai Phong ra mắt căn hộ 1+

Căn hộ 1+ của Diamond Crown Hai Phong để lại ấn tượng với thiết kế sang trọng, công năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu của gia chủ.

Theo đại diện Diamond Crown Hai Phong, căn hộ 1+ của dự án phù hợp với nhiều đối tượng như người mua để ở, khách mua đầu tư dài hạn, đầu tư làm second home… Căn hộ này được lòng người mua nhờ thiết kế cao cấp, tiện ích hiện đại.

Thiết kế linh hoạt, công năng tối ưu

Vượt trên kỳ vọng về một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, tối ưu diện tích, không gian bố trí hợp lý, căn hộ 1+ là dòng sản phẩm có thiết kế linh hoạt và tính ứng dụng cao. Bên cạnh phòng ngủ chính, gia chủ có thêm không gian phụ với diện tích vừa phải, phù hợp đa dạng mục đích sử dụng.

Chủ nhân có thể biến không gian 1+ này thành phòng làm việc, phòng đọc sách, phòng xem phim trong nhà, hoặc dễ dàng chuyển đổi thành phòng ngủ phụ khi có người thân đến thăm.

Căn hộ 1+ có thiết kế tối ưu, công năng và tiện nghi thông minh.

Loại bỏ vách ngăn và những cột trụ truyền thống nhờ ứng dụng kiến trúc Diagrid, căn hộ 1+ có đầy đủ không gian chức năng cần thiết cho gia đình và đảm bảo tối ưu về diện tích. Minh chứng rõ nhất là cùng với khoảng diện tích 50-60 m2, căn hộ 1+ có một phòng ngủ, phòng khách sinh hoạt chung rộng rãi kết nối với bếp. Cùng với đó là không gian 1+ đa chức năng, mang lại cảm giác thoáng đãng và hiệu ứng thị giác tốt hơn.

Dòng căn hộ 1+ tại Diamond Crown Hai Phong còn được trang bị hệ thống smarthome theo tiêu chuẩn bàn giao Deluxe. Hệ thống này gồm bảng điều khiển bằng giọng nói, điều khiển bằng smartphone từ xa, điều khiển nóng lạnh từ xa, hẹn giờ tự động, giám sát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà, cảm biến báo mở cửa, báo động khi có đột nhập...

Tương tự các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Doji Land, căn hộ 1+ được tích hợp với hệ sinh thái tiện ích cùng những tiêu chuẩn chất lượng cao. Sở hữu căn hộ này, gia chủ được tận hưởng 36 tiện ích cao cấp, hệ thống hành lang, thang máy lắp điều hòa, sảnh chính cao rộng như khách sạn 5 sao, hay sự đồng hành của đơn vị quản lý danh tiếng CBRE.

Diamond Crown Hai Phong được vận hành bởi thương hiệu quốc tế CBRE.

Chuẩn sống "3 an", quỹ căn giới hạn

Với thiết kế mang hơi hướm tối giản, trang thiết bị, vật liệu đến từ các thương hiệu nổi tiếng, căn hộ 1+ phù hợp với những khách hàng ưa chuộng phong cách sống hiện đại. Đó có thể là vợ chồng trẻ, người trẻ độc thân, Việt kiều Hải Phòng đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, muốn có không gian riêng tư khi về nước.

Nếu không sử dụng, chủ nhân căn hộ 1+ có thể dễ dàng đầu tư cho thuê homestay, Airbnb mà không tốn quá nhiều chi phí chăm sóc, vận hành.

Căn hộ mang 3 chuẩn sống: An tâm đầu tư, an nhàn cho thuê, an cư vui sống.

Đối với khách đầu tư cho thuê dài hạn, căn hộ 1+ tiết kiệm chi phí bảo trì, phí quản lý dịch vụ hàng năm. Đây là mô hình sản phẩm được Doji Land “đo ni đóng giày” cho đối tượng khách thuê là chuyên gia, người nước ngoài với bộ 3 tiêu chí: Kiến trúc biểu tượng; 36 tiện ích all in one (tất cả trong một) ngay ngưỡng cửa; các giá trị chất lượng mang tinh thần quốc tế tập trung vào công năng, thẩm mỹ, ưu tiên trải nghiệm người dùng.

Căn hộ cũng hướng đến tiêu chuẩn “3 an”: An tâm đầu tư, an nhàn cho thuê, an cư vui sống. Đây sẽ là lựa chọn vừa vặn với phần đông khách hàng thượng lưu. Bên cạnh đó, với dòng sản phẩm mang công năng linh hoạt, gia chủ dễ dàng sang nhượng, cho thuê hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hiện Doji Land mở bán quỹ căn 1+ tại dự án Diamond Crown Hai Phong với số lượng sản phẩm giới hạn. Trở thành chủ nhân căn hộ Diamond Crown Hai Phong và căn hộ 1+ thời điểm này, khách hàng được tặng “Gói không gian sáng tạo” ưu đãi 8 triệu/m2, gói nội thất trị giá tới 100 triệu đồng cùng các ưu đãi tài chính hấp dẫn: Hỗ trợ vay lên tới 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng, miễn phí quản lý dịch vụ 1 năm.