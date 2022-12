Diallo: Ronaldo là tất cả với Mbappe

"Cristiano Ronaldo là tất cả đối với Kylian Mbappe. Nếu bạn đề cao Lionel Messi hơn Ronaldo, Mbappe sẽ dành ít nhất một tiếng đồng hồ để phản bác. Đối với Mbappe, Ronaldo là bất khả xâm phạm", Abdou Diallo cho biết.

Diallo từng có 3 năm làm đồng đội của Mbappe tại PSG. Hè vừa qua, cầu thủ người Senegal rời Paris để chuyển sang chơi cho RB Leipzig theo bản hợp đồng cho mượn.

Từ lâu, Mbappe thừa nhận là một fan của Ronaldo. Căn phòng của ngôi sao sinh năm 1998 từng dán kín những tấm hình của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong giai đoạn khoác áo Real Madrid.

Khi Ronaldo đăng tâm thư chia tay World Cup 2022, Kylian Mbappe là một trong những cầu thủ đầu tiên bình luận. "Ninja Rùa" để lại 3 biểu tượng gồm vương miện, hai bàn tay chắp vào nhau và một con dê với hàm ý ca ngợi đàn anh sinh năm 1985 là một vị vua và là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Trong bài phỏng vấn cách đây vài năm, Mbappe công khai thừa nhận lấy sự nghiệp của Ronaldo làm nguồn cảm hứng. Tiền đạo người Pháp đánh giá cao sự nghiệp tại Barcelona của Messi nhưng lại muốn chinh phục nhiều giải đấu, gặt hái thành công ở nhiều CLB như đàn anh người Bồ Đào Nha, Ronaldo.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019