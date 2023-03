Doanh số đĩa vinyl tại nhiều quốc gia ghi nhận tăng trưởng trong năm 2022, trái ngược với tình hình suy giảm của đĩa CD.

Một chiếc đĩa vinyl. Ảnh: New Zealand Herald.

Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA), doanh số đĩa vinyl (đĩa than, đĩa nhựa) trong năm 2022 đạt 41 triệu đĩa, cao hơn CD (33 triệu). Từ năm 1987, đây là lần đầu tiên đĩa vinyl bán chạy hơn CD tại quốc gia này.

Theo RIAA, doanh thu đĩa vinyl tăng liên tục trong 16 năm qua, hiện chiếm 71% tổng doanh thu các định dạng nhạc vật lý.

Tỷ suất lợi nhuận của vinyl cũng cao hơn các loại đĩa khác. Trong 1,7 tỷ USD doanh thu nhạc vật lý tại Mỹ năm 2022, đĩa vinyl chiếm 1,2 tỷ USD , tăng 17% so với năm 2021. Để so sánh, doanh thu đĩa CD trong cùng kỳ giảm 18%.

Không chỉ Mỹ, những quốc gia khác cũng chứng kiến đĩa vinyl hồi sinh. Vào tháng 1, Hiệp hội Nhà bán lẻ Giải trí Vương quốc Anh (ERA) cho biết doanh thu các album vinyl năm 2022 tăng 11%, đạt 181 triệu USD . Trong khi đó, doanh thu CD là 149,1 triệu USD , giảm 17,4% so với năm ngoái.

Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Đức (BVMI) công bố doanh thu từ các album vinyl trong năm 2022 tăng 20,1%, trong khi đĩa CD giảm 16,7%. Tại Nhật Bản, lượng đĩa vinyl sản xuất trong năm 2021 là 1,9 triệu, tăng 74% so với 2020. Lý do đến từ nhu cầu cao của người dùng trẻ và du khách.

Ở Hàn Quốc, những quán cà phê kết hợp thưởng thức nhạc vinyl thu hút khách mọi lứa tuổi. Yes24, nhà bán lẻ sách và album nhạc lớn nhất nước này, cho biết doanh số đĩa vinyl trong năm 2021 tăng 106% so với 2020.

Có nhiều lý do khiến đĩa vinyl được ưa chuộng. Theo The Verge, những người đam mê nhạc nhận xét vinyl mang đến âm thanh ấm, chân thực hơn so với nhạc kỹ thuật số.

Doanh thu các định dạng nhạc vật lý tại Mỹ trong năm 2020-2022. Ảnh: RIAA.

Tâm lý hoài cổ cũng khiến nhiều người tìm về đĩa vinyl, dù là độ tuổi trung niên hay thế hệ trẻ. Các nghệ sĩ hiện nay cũng góp phần khiến doanh số đĩa vinyl tăng vọt.

Trong đó, Taylor Swift bán gần 1,7 triệu album dưới dạng vinyl trong năm 2022, cao hơn Harry Styles (719.000 đĩa) và The Beatles (553.000 đĩa), theo số liệu của Luminate.

Trong khi vinyl chứng kiến sự trở lại, nghe nhạc trực tuyến vẫn chiếm ưu thế. Theo RIAA, các dịch vụ như Spotify và Apple Music chiếm 84% tổng doanh thu phát hành nhạc tại Mỹ trong năm 2022 với 13,3 tỷ USD , tăng 7% so với 2021.

Tuy nhiên, doanh thu nhạc dưới dạng tải xuống tiếp tục giảm với 495 triệu USD , thấp hơn 12% so với 2021. Có thể thấy người dùng vẫn coi trọng sự tiện lợi của dịch vụ phát trực tuyến thay vì tải xuống nhạc số để lưu trữ lâu dài.