Địa phương nào ở Việt Nam có đặc sản bún tôm?

Vườn cây ăn trái nào nổi tiếng tại Bình Dương? Long Khánh

Lái Thiêu

Cái Mơn

Cái Bè Vườn trái cây Lái Thiêu là tổ hợp của nhiều vườn trái cây nhỏ lẻ trải dài từ An Thạnh, Vĩnh Phú cho đến An Sơn, Hưng Định với diện tích lên đến 1.200 ha, nay thuộc địa phận TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Miệt vườn tại đây có nhiều loại trái cây như măng cụt, chôm chôm, nhãn, sầu riêng. Trong đó, măng cụt được xem như “trái cây vua” ở vùng đất này, do phù sa bồi đắp nên có hương vị ngọt thanh, tươi mát và cùi mềm.