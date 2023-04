Địa phương của Việt Nam lọt top thành phố nhiều người giàu nhất

6. Phim "Avatar 2" thu lời bao nhiêu sau khi công chiếu? Hơn 200 triệu USD

Hơn 300 triệu USD

Hơn 400 triệu USD

Hơn 500 triệu USD Phim Avatar: The Way of Water do James Cameron đạo diễn thu về hơn 2,316 tỷ USD . Cụ thể, tổng doanh thu mà nhà sản xuất thu được từ các hệ thống rạp, các hình thức giải trí gia đình, truyền hình/phát trực tuyến là 1,6187 tỷ USD . Trong khi đó, tổng chi phí cho dự án này là 1,087 tỷ USD (bao gồm phí sản xuất, in ấn, quảng cáo, phân phối,...). Như vậy, lợi nhuận ròng mà hãng nhận được là 531,7 triệu USD . Qua đó, Avatar 2 trở thành phim sinh lời nhiều nhất năm 2022. Ảnh: 20th Century Studios.