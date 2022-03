Địa ngục độc thân chuẩn bị phát sóng mùa hai

Truyền thông Hàn Quốc cho biết Địa ngục độc thân tuyển thí sinh để ghi hình mùa hai. Ê-kíp của chương trình đang thảo luận về ngày phát sóng.

Ngày 24/3, TV Daily đưa tin Single's Inferno - Địa ngục độc thân đã xác nhận sản xuất phần hai và bắt đầu tuyển thí sinh. Ngày quay và phát sóng của Địa ngục độc thân đang được ê-kíp thảo luận. Tuy nhiên, đại diện sản xuất chương trình phản hồi với các đơn vị truyền thông Hàn Quốc rằng chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc sản xuất phần thứ hai cho Single's Inferno.

Theo TV Daily, mùa thứ hai của Địa ngục độc thân đang được người hâm mộ mong chờ bởi mùa đầu tiên thành công, giúp dàn thí sinh nổi tiếng. Single's Inferno đã nhận được sự yêu thích lớn không chỉ của khán giả trong nước mà còn cả người hâm mộ nước ngoài. Single's Inferno được xếp hạng 10 trong số những chương trình truyền hình được yêu thích hàng đầu thế giới và vào top đầu ở châu Á.

Song Ji Ah nổi tiếng sau khi tham gia Địa ngục độc thân.

TV Daily cũng cập nhật cuộc sống hiện tại của dàn thí sinh mùa đầu tiên. Phương tiện truyền thông chỉ ra Song Ji Ah, Shin Ji Yeon, Ahn Ye Won, Choi Si Hoon, Cha Hyeon Seung và Kim Hyun Joong trở thành ngôi sao tại Hàn Quốc. Họ đang có cuộc sống bận rộn với lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng vọt và vô số hợp đồng quảng cáo.

Mùa đầu tiên của Single's Inferno được phát sóng từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022 với có sự tham gia của dàn diễn viên Song Ji Ah, Kim Hyun Joong, An Yea Won, Choi Si Hun, Kang So Yeon, Moon Se Hoon, Seong Min Ji, Oh Jin Taek, Shin Ji Yeon, Kim Jun Sik, Kim Su Min và Cha Hyun Seung.

Dàn thí sinh đắt show quảng cáo sau khi tham gia Địa ngục độc thân.

Chương trình đưa các thí sinh nam và nữ tới một nơi gọi là đảo địa ngục để tìm hiểu nhau. Những cặp thí sinh có cảm tình với nhau được trao cơ hội tận hưởng một đêm bên nhau tại đảo thiên đường. Kết thúc chương trình, các chàng trai tỏ tình với cô gái họ cảm thấy yêu thích nhất. Nếu chàng trai nhận được lời đồng ý từ cô gái, họ trở thành người yêu và ra về cùng nhau.

Trong mùa đầu tiên, An Yea Won ra về cùng Kim Jun Sik, Song Ji Ah chọn Kim Hyun Joong, Kang So Yeon thành cặp với Oh Jin Taek, Shin Ji Yeon với Moon Se Hoon. Tuy nhiên, đến hiện tại, hai đôi là An Yea Won, Kim Jun Sik và Song Ji Ah, Kim Hyeon Joong xác nhận đã kết thúc mối quan hệ yêu đương, trở về làm bạn bè.