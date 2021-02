Địa điểm tập gym 24/7 tại quận 7, TP.HCM

Trước thềm khai trương chi nhánh quận 7, The New Gym mang đến chương trình ưu đãi từ 266.000 đồng/tháng cho khách hàng, kéo dài từ nay đến hết 19/2.

Với quy hoạch đô thị hiện đại, giao thông thuận tiện, thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn về thể thao - văn hoá - giải trí, quận 7 dần trở thành điểm thu hút sự quan tâm của người dân TP.HCM.

Nắm bắt được thực tế này, The New Gym đã thành lập chi nhánh thứ 5 tại địa chỉ 128 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 với diện tích hơn 1.200 m2, mở cửa 24/7, giá hợp lý, thanh toán theo tháng và không ràng buộc hợp đồng. Nơi đây hứa hẹn trở thành địa điểm giúp người dân thỏa sức tập luyện trong suốt 365 ngày.

Nhờ được trang bị vòng tay điện tử thông minh khi đăng ký gói tập, hội viên tại The New Gym có thể tự do tập luyện 24/7 bất kể thời gian nào trong ngày. Thao tác check-in diễn ra nhanh chóng chỉ trong 5 giây.

Mỗi hội viên được cấp vòng tay thông minh để chủ động thời gian luyện tập.

The New Gym Nguyễn Thị Thập có diện tích hơn 1.200 m2, được trang trí màu sắc riêng cho từng khu vực để phù hợp với tâm lý người tập. Bên cạnh các tiện ích cho hội viên như điều hoà, quạt tản nhiệt, Wi-Fi, nước uống và giữ xe miễn phí, môi trường luyện tập tại đây khá thân thiện và chuyên nghiệp, không có tình trạng chèo kéo dịch vụ, soi mói hay đánh giá, giúp hội viên thoải mái tập luyện.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại tại The New Gym.

Phòng tập mở cửa 24/7 với nhiều tiện ích, sẵn sàng phục vụ hội viên bất kể thời gian nào trong ngày. Tại The New Gym, hội viên có thể tìm thấy các thiết bị tập luyện phù hợp với nhu cầu bản thân, từ các máy cố định, máy tập cơ, máy tập cardio đến các loại thiết bị tự do hạng nặng.

Studio tập yoga hiện đại, khang trang.

Ngoài gym, hội viên có thể đăng ký tham gia các khóa học bổ sung tăng cường như yoga, zumba, HIIT, New core, New pump hoàn toàn miễn phí, được tổ chức theo lịch trong ngày.

Với sứ mệnh “Phổ cập gym cho mọi người”, The New Gym mong muốn truyền tải thông điệp đến cộng đồng về tầm quan trọng của sức khỏe cũng như các phương pháp tập luyện đúng đắn. The New Gym hứa hẹn là lựa chọn phù hợp với đa dạng đối tượng, từ dân công sở bận rộn đến các bà nội trợ, từ người chưa bao giờ tập gym đến các vận động viên chuyên nghiệp.