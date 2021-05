Địa điểm chung kết Champions League có thể thay đổi

Trận đấu giữa Chelsea và Manchester City vào ngày 30/5 có thể diễn ra trên sân Dragao tại Bồ Đào Nha.

Nhiều đầu báo lớn như The Guardian, New York Times, CBS Sports đồng loạt đưa tin, chung kết Champions League 2020/21 giữa Chelsea và Manchester City có thể chuyển về Estadio do Dragao, sân nhà của CLB Porto, thay vì sân Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) chưa đưa ra quyết định chính thức về việc này.

SVĐ Dragao có sức chứa từ 50.000 đến 52.000 CĐV. Đây là nơi tổ chức nhiều trận quan trọng của tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, nổi bật là chung kết UEFA Nations League 2019. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đánh bại Hà Lan 1-0 để trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu tại đây.

Trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày 30/5. Ảnh: Getty.

UEFA xem xét tước quyền tổ chức chung kết Champions League của SVĐ Ataturk vì tình hình dịch bệnh căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu đã định dời trận đấu giữa Chelsea và Man City đến Wembley. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện do chính quyền Anh yêu cầu các nhân viên UEFA cùng các khách VIP phải tiến hành cách ly 10 ngày theo quy định của nước này.

Ở Champions League 2019/20, UEFA từng chọn 2 SVĐ Bồ Đào Nha gồm Estadio da Luz và Estadio Jose Alvalade để tổ chức vòng knock-out.

Các CLB Anh đang thi đấu thành công ở đấu trường châu lục. Hai trong ba trận chung kết Champions League gần nhất đều là màn đọ sức nội bộ giữa các đại diện Premier League.

Mùa này, Chelsea có cơ hội giành chức vô địch Champions League thứ 2. Trong khi đó, Man City cũng đặt mục tiêu lên đỉnh châu Âu ở ngay lần đầu tiên vào chung kết.