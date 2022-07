Địa danh nổi tiếng trên mẫu hộ chiếu mới

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) là một cái nôi văn hoá, lịch sử với nét đẹp cổ kính và thơ mộng không thể chối từ. Khu phố cổ vẫn gìn giữ được gần như nguyên vẹn hơn 1.000 di tích kiến trúc cổ với những ngôi đền, phố xá, nhà cửa, hàng quán. Chính sự xưa cũ này là một trong các lý do níu chân khách du lịch khi đến Hội An. Ảnh: Hoàng Hà.