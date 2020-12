Địa chỉ thưởng thức cua ngon ở TP.HCM

Các tín đồ yêu thích hải sản ở TP.HCM có thể ghé quán ăn hút khách dưới đây để thưởng thức loạt món tươi, ngon từ cua.

Cua là một trong những lựa chọn ưa chuộng của giới sành ăn. Bạn có thể thưởng thức nhiều món khác nhau từ nguyên liệu này như sốt, rang me, hấp, nem, bánh canh... Các địa chỉ dưới đây nổi tiếng bậc nhất TP.HCM, được nhiều thực khách đánh giá cao về chất lượng món ăn.

Nhà Hàng Phong Cua

Thực khách nhận xét:

Khánh Nhi: "Cua ở đây chắc thịt, nhiều gạch, chất lượng tương xứng giá tiền. Mọi người nên gọi đặt bàn trước khi đến, đặc biệt vào cuối tuần. Tôi tới vào chủ nhật, khách đông, đợi bàn lâu. Cua sốt trứng muối thơm. Cua hấp ngọt. Miến cua nhiều nhưng khô, hơi ngán. Mặc dù quán đông, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thức ăn lên tương đối nhanh. Giá cả ổn. Chỗ ngồi thoáng mát rộng rãi. Mọi người nên đến đây ăn một lần để cảm nhận vị ngon của cua".

My Tran: "Ưu điểm là thực đơn đa dạng món. Nhà hàng có chỗ chơi cho trẻ em và ti vi màn hình lớn. Khuôn viên rộng. Nhược điểm là đồ ăn không được ngon lắm. Thịt cua bị bở, bột. Phục vụ chậm. Phí gửi xe là 5.000 đồng".

Quán Cua Hoa

Thực khách nhận xét:

Thao Doan: "Nghe tiếng đã lâu nay tôi mới đi thử. Vị trí quán gần ngã 3. Nhân viên giữ xe nhiệt tình. Vé xe miễn phí. Nhân viên phục vụ đông, nhanh nhẹn. Không gian hơi chật, bàn kê sát nhau, hợp đi nhóm dưới 4 người. Món ăn ngon. Giá cua theo thời vụ, rẻ và chất lượng. Thực đơn đa dạng. Tôi sẽ ủng hộ quán thường xuyên".

Phương Anh Vũ: "Tôi đi 2 người gọi cua sốt ớt Singapore và rang me, nghêu hấp thái, rau muống xào ốc giác, gỏi ngó sen. Cua to, chắc, ngọt thịt. Sốt me chấm bánh mì ngon. Sốt ớt hơi ngán. Các món khác vừa miệng. Quán không to lắm nhưng cũng thoáng mát. Giá cua hơi cao nhưng đáng tiền".

King Of Crab

Hệ thống nhà hàng:

- Đường Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh

- Đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1

- Đường Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình

- Đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5

Thực khách nhận xét:

Đạt Trân: "Sốt ngon. Tuy nhiên, gọi sốt sẽ mất phí phụ thu. Thực đơn đa dạng. Giá cả khá hợp lý. Các món ăn kèm cũng khá vừa miệng. Sốt cua đậm đà, vừa ăn. Nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình. Món ngon nhất là cua sốt trứng muối".

Vàng Bích: "Đồ ăn hợp khẩu vị. Gia đình tôi ai cũng khen ngon. Nhân viên phục vụ nhanh, không tệ như lời đồn. Giá cả hợp lý cho 1 bữa ăn hải sản".

Lẩu Cua Đất Mũi

Hệ thống nhà hàng:

- Đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5

- Đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp

Thực khách nhận xét:

Thủy Trân: "Công ty tôi đặt ăn trưa vì ngại ra ngoài. Quán làm món khá nhanh. Người giao hàng báo phải chờ 30 phút vì quán phải chuẩn bị. Các món ăn được để trong hộp nhựa chắc chắn. Gỏi ngó sen tôm thịt ăn khá ngon, hơi nhiều thịt mỡ. Cơm chiên tỏi trùm trứng cơm ngon, nêm gia vị vừa ăn. Đậu hũ nướng hải sản không ngon lắm đâu. Cua rang muối chắc, có gạch. Lẩu cua ngọt thanh".

Anh Thi Cao: "Cua sốt Singapore vị cay nhẹ. Người không ăn cay vẫn có thể thưởng thức. Hai con cua to hơn bàn tay, chắc thịt. Bánh mì chấm cùng sốt ngon. Tuy nhiên, sốt hơi nhạt. Cua ở đây được làm sạch sẽ rồi mới đem ra, hơi ít gạch nhưng bù lại chắc thịt. Giá cũng khá rẻ".