Địa chỉ thưởng thức BBQ sau giờ làm tại TP.HCM

K-Pub, Ụt Ụt Quán, Barbecue Garden, BROS BBQ 1980s hay Tokori BBQ là 5 nhà hàng với các món nướng và bia đa dạng mà thực khách TP.HCM có thể đến thưởng thức sau giờ làm.

BBQ, viết tắt của từ Barbecue, là hình thức nướng thịt trực tiếp trên lửa than. Các loại thịt bò, heo, gà, cừu... được tẩm ướp gia vị đậm, phết thêm một lớp nước sốt và đặt lên than hồng đỏ rực. Kiểu tiệc này xuất hiện từ lâu tại Anh, Mỹ, Australia, New Zealand… sau đó lan rộng sang châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tại TP.HCM, nhiều hệ thống nhà hàng, quán ăn phục vụ kiểu BBQ thu hút thực khách. Không chỉ thịt nướng, nhiều người còn thích ăn phần sườn và hải sản từ mực, tôm đến bạch tuộc...

Gợi ý món: Ba chỉ bò Mỹ, da heo nướng, bắp phô mai...

Nhắc đến địa điểm thưởng thức BBQ tại TP.HCM, tôi nghĩ đến K-Pub đầu tiên. Nhà hàng nằm trên con đường Cao Thắng nhộn nhịp phù hợp để họp mặt bạn bè, gia đình.

Khi đến quán, chúng tôi được hướng dẫn xuống khu vực tầng hầm dùng món. Không gian ở đây khá tối và bí vì không bố trí cửa sổ nhưng vẫn mát mẻ do có máy lạnh. Tôi cùng bạn ghé quán trưa thứ 7, khách không quá đông nên thời gian phục vụ nhanh. Nhân viên nhiệt tình giới thiệu món và thay vỉ nướng khi khách yêu cầu.

Thực đơn các món thịt phong phú nhưng ít hải sản, thậm chí không có tôm. Bên cạnh các loại thịt được nhân viên mang đến bàn, thực khách có thể đến lấy trái cây, kim chi, bánh xếp, miến, kem... tại quầy. Nước uống được refill thoải mái.

Tôi ấn tượng nhất với các loại thịt ngon, da heo nướng giòn giòn và chén bắp phô mai ăn khá vui miệng. Tuy nhiên, chỉ có một loại sốt chấm cho tất cả các món. Kết thúc bữa ăn, tóc và quần áo của chúng tôi bị bám mùi khá nhiều nhưng điều đó dễ chấp nhận khi ăn đồ nướng.

Món gợi ý: Bò nướng phô mai, bò nướng ngũ vị, mực nướng sa tế, tôm nướng xiên...

Tôi vốn là người kỹ tính trong ăn uống, trước khi ghé quán ăn nào, tôi thường dạo một vòng đánh giá của thực khách về hương vị, không gian và thái độ phục vụ ở đó. Tuy vậy, một lần đi ngang con đường 3 Tháng 2, tôi "mạo hiểm" chọn Barbecue Garden vì quán khá đông đúc. Ấn tượng đầu tiên là không gian rộng rãi, thoáng mát, decor kiểu làng quê Việt. Tôi chọn ngồi ngoài trời để đỡ bị bám mùi thịt nướng.

Thực đơn quán khá đa dạng, chủ yếu là ẩm thực Việt, bên cạnh thịt nướng có thể kể đến cánh gà chiên giòn, mực xiên nướng, chả giò thịt, gỏi ngó sen tôm thịt... Các món ăn được bày trí đẹp mắt, hương vị ổn nhưng không quá ấn tượng. Không gian và khẩu phần món ở đây phù hợp để họp mặt lai rai hơn là ăn no.

Để tiết kiệm chi phí, thực khách có thể gọi các combo có sẵn giá từ 289.000-319.000 đồng/3-4 người. Phần ăn gồm bò, tôm, mực nướng, rau củ và cơm trắng. Nhân viên quán khá thờ ơ khi phục vụ thực khách.

Món gợi ý: Dẻ sườn bò tẩm gia vị, ba chỉ heo tẩm cay, nạc vai, kimbap heo...

Dù nhận nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội, BROS BBQ 1980s vẫn là địa chỉ thưởng thức BBQ đậm chất Hàn Quốc nhất tại TP.HCM mà tôi biết.

Quán có 3 lầu rộng rãi, không quá ngợp dù trong giờ cao điểm. Kiểu trang trí đèn LED màu hồng chạy chữ, bàn ghế khiến tôi nhớ đến quán rượu nhỏ của nam chính bộ phim Itaewon. Quán sử dụng bàn tròn đẹp, lạ mắt nhưng khi đi đông người, diện tích để chén đĩa quá ít khiến tôi có cảm giác không thoải mái lắm.

Có nhiều mức giá buffet cho khách lựa chọn, từ 200.000 đến 400.000 đồng tùy vào thời gian và số lượng món. Thịt nướng tẩm ướp đậm đà, mềm, thơm, ngon nhất phải kể đến dẻ sườn, da heo, ba chỉ heo, kimbap heo. Thực đơn không đa dạng, chủ yếu là bò và heo nên ăn dễ bị ngán. Nước chấm 3 loại khá hợp khẩu vị, tôi chấm điểm 9/10.

Nhược điểm của quán nằm ở việc khách đến rất đông, đặc biệt trong buổi tối, lượng nhân viên ít không thể quan sát và phục vụ chu đáo tất cả các bàn. Thời điểm tôi đến, quán chỉ nhận tiền mặt nên hơi bất tiện. Giữ xe trước cửa với giá 5.000 đồng cũng là điểm bất hợp lý.

Món gợi ý: BBQ Tokori, BBQ Samurai, BBQ Kyoto...

Thêm một địa chỉ thưởng thức món nướng bạn có thể tham khảo là Tokori BBQ. Nhà hàng phục vụ theo phong cách Nhật nhẹ nhàng, lịch sự với nội thất gỗ, bàn có vách ngăn riêng tư. Nếu không thích sự ồn ào, náo nhiệt ở đa số quán nhậu, Tokori là địa chỉ phù hợp để thực khách vừa nhâm nhi rượu, ăn thịt nướng và trò chuyện cùng bạn bè.

Trong khi kiểu gọi món truyền thống phù hợp cho gia đình có con nít hoặc người già, buffet lại là hình thức dành cho nhóm bạn trẻ để thoải mái dùng bữa mà không lo về giá. Mỗi phần ăn ở mức 300.000 đồng/người, tôi thấy khá hợp lý vì không gian sang trọng, dịch vụ tốt và đồ ăn có hương vị đồng đều.

Thành viên Ngọc Quỳnh Trần cho rằng kem tráng miệng là món thực khách không nên bỏ qua. "Xét về thịt, chất lượng món ở đây ngon, ba rọi ít mỡ, bắp hoa và diềm nướng ăn vị ổn. Theo tôi, các phần thịt khác hơi khô do nhiều nạc. Gà không quá đặc sắc, tôm và bạch tuộc sốt cay ăn tạm ổn.

Món ăn kèm theo đậu hũ chiên, khoai tây chiên, cánh gà, rau củ nướng, kim chi, mì, súp đa dạng nên không mau ngán. Tráng miệng có 6 vị kem thôi nhưng ngon, bạn nên thử", thực khách nhận xét.

Món gợi ý: Sườn heo tuyệt hảo, tiệc BBQ, nguyên phần heo lắc mông...

Nếu muốn thưởng thức hương vị BBQ cùng bia thủ công mới mẻ kiểu Mỹ, Ụt Ụt Quán là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Quán nằm trên đường Xuân Thủy gần công ty nên tôi và đồng nghiệp thường ghé thưởng thức món sau giờ làm việc.

Nhìn chung, không gian thiết kế mở, rộng rãi nhưng cũng phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết TP.HCM. May mắn, cả hai lần ghé quán, tôi đều thấy mát mẻ, dễ chịu. Ở đây sử dụng bàn lớn nên hợp với nhóm đông người, khách lẻ thường ngồi ghép nhưng điều đó cũng không quá bất tiện.

Cuối năm trước, công ty tôi tổ chức tiệc tất niên và thuê hẳn khu vực tầng một của quán. Tuy có bố trí phục vụ riêng, nhân viên nhiệt tình nhưng thường xuyên quên yêu cầu của khách, thời gian lên món vẫn khá chậm. Theo tôi, đây là nhược điểm lớn nhất song cũng có thể thông cảm được do lượng khách cuối tuần đông.

Về món ăn, một phần khá nhiều, bạn nên đi theo nhóm đông người để trải nghiệm đa dạng hương vị hơn. Tên gọi đặt theo kiểu dí dỏm gợi sự tò mò cho thực khách cũng là ưu điểm, tôi ấn tượng với gà quện heo kêu trời, sườn heo BBQ ngồi thiền, xiên que khỏe re... Tôi thử sườn, xúc xích nướng tẩm ướp đậm đà nhưng dễ ngán. Mỗi phần dùng kèm khoai nghiền, khoai chiên, đậu bắp, bắp nướng, dứa nướng, kimchi... hợp vị. Tại bàn có 3 loại sốt ăn kèm, khách có thể trộn lẫn theo sở thích.