Địa chỉ thưởng thức bánh ướt lòng gà ở TP.HCM

Sự kết hợp giữa bánh ướt và lòng gà, kèm theo chén nước mắm chua ngọt vừa vặn làm nên món ăn hấp dẫn cho cả mùa hè nóng bức hay những ngày mát trời.

Bánh ướt lòng gà được xem là đặc sản của phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) nhờ hương vị lạ mà lôi cuốn. Để thưởng thức món ăn chuẩn vị tại TP.HCM, bạn có thể ghé 3 địa chỉ dưới đây.

Bảo Thư

Bánh ướt lòng gà Bảo Thư là lựa chọn của nhiều thực khách muốn tìm đến hương vị Đà Lạt. Ngoài các nguyên liệu quen thuộc, tô bánh ướt của quán còn hấp dẫn thực khách với trứng non và trứng bắc thảo lạ miệng. Quán có diện tích nhỏ và đông khách vào giờ cao điểm nên nhiều người thường mua mang về hoặc đặt món online.

Thực khách nhận xét:

Sue Cheriee: “Mình ăn một lần thấy ngon nên hay ghé lại mua. Thịt khá nhiều, trứng non lòng đào ăn ngon, trứng bắc thảo béo béo ăn hợp với bánh ướt. Một hộp no nê mà giá từ 35.000 đồng, mình thấy khá hợp lý. Điểm trừ là thịt gà không được dai và hơi ít rau thơm”.

Nguyễn Thúy Bắc: “Phần bánh ướt thịt gà, trứng non giá 37.000 đồng có một ít thịt gà xé và một đùi cánh, 3 quả trứng non. Gà và bánh ướt trộn chua ngọt, bỏ thêm giá, rau thơm và hành tây, trên cùng có hành phi. Thịt gà mềm nhưng không bị bở, ăn rất ổn, thấm gia vị. Trứng non dẻo không khô. Quán có bán bánh ướt thêm 5.000 đồng, ai ăn khoẻ có thể kêu. Tuy nhiên, theo mình, bánh ướt mùi hơi hăng và một phần khá ít”.

Quán ăn Đà Lạt cô Quỳnh

Đây là địa chỉ bạn không nên bỏ qua khi muốn thưởng thức các món ngon Đà Lạt giữa lòng TP.HCM. Trong đó, được thực khách ưa thích phải kể đến món bánh ướt lòng gà. Một phần đầy đủ gồm thịt và lòng gà trộn với hành tây và sốt chanh tươi, cho lên bánh ướt và thêm chút rau thơm, hành phi. Quán nhỏ mở cửa từ 15h, nằm trong con hẻm trên đường Đồng Nai.

Thực khách nhận xét:

Anh Thi Cao: “Phần ăn đầy ắp bánh ướt và thịt gà. Quan trọng nước mắm ở đây làm khá ngon, hành phi nhiều nên thơm, thịt gà mềm, không quá dai. Quán còn nhiều món như sữa chua, bánh căn trứng cút ăn kèm xíu mại cũng xuất sắc. Quán nhỏ nên mua mang về nhà sẽ tiện hơn”.

Huyen Nguyen: “Vị nước mắm ăn với bánh ướt không quá xuất sắc nhưng mức giá bình dân như vậy là phù hợp. Ấn tượng của mình là lúc vào tìm chỗ ngồi, cô chủ quán cười thân thiện mặc dù quán đang đông, nhân viên phục vụ nhanh”.

Quán 48

Quán 48 nằm trên đường Thiên Phước mang đến hương vị khó quên với bánh ướt lòng gà trứng non lòng đào. Lòng gà chế biến sạch sẽ kết hợp cùng trứng non béo ngậy, chan thêm nước mắm tỏi ớt cay cay tròn vị. Ngoài ra, quán còn phục vụ những món ăn khác như gỏi lòng gà, cháo nấm rơm thịt gà…

Thực khách nhận xét:

Minnie Pham: “Quán rộng rãi, thoáng mát và nhìn sạch sẽ. Nhân viên phục vụ tốt, lên món nhanh. Mình gọi bánh ướt lòng gà đặc biệt 45.000 đồng/phần gồm trứng non lòng đào, lòng gà, thịt gà mềm và thấm vị. Chan thêm ít nước mắm là vừa ăn, nói chung món này ngon. Chắc chắn mình sẽ ghé lại lần sau”.

Anh Thi Cao: “Mình rất thích trứng non lòng đào ở đây, còn thịt gà mềm và bở. Bù lại nước chấm vị đậm đà ăn vừa ăn. Một phần ăn cũng khá nhiều. Mấy lần đầu mình ăn thấy ổn nhưng càng ngày chất lượng càng giảm sút”.