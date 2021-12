Địa chỉ mua nến thơm cho mùa lễ hội tại TP.HCM

Bạn có thể thư giãn và tận hưởng không khí dịp Giáng sinh với những mùi nến thơm đặc biệt.

Bạn có thể thư giãn và tận hưởng không khí dịp Giáng sinh với những mùi nến thơm đặc biệt.

Nến thơm là vật dụng trang trí phổ biến, đem lại cảm giác ấm cúng cho không gian và còn giúp bạn thư giãn, cải thiện tinh thần.

Vào những ngày cuối năm, những cốc nến thơm với đa dạng mùi thơm đang trở thành sự lựa chọn của người trẻ. Không chỉ dành cho bản thân, bạn cũng có thể chọn nến thơm làm quà tặng cho người thân và bạn bè.

Mùa Noel năm nay, các nhãn hàng nến thơm còn có thêm một số mùi dành riêng cho dịp lễ hội này. Dưới đây là 3 gợi ý của Zing dành cho bạn.



Good Moods

Good Moods hiện chưa có cửa hàng chính thức tại TP.HCM. Bạn có thể đặt mua online hoặc ghé 2 địa chỉ ký gửi trên đường Pasteur (quận 1, TP.HCM) và Phan Kế Bính (quận 1, TP.HCM).

Noel này Good Moods bổ sung thêm 3 mùi hương mới, bao gồm: With you, I am whole (đàn hương và hổ phách); Winter nights, me and you (nam việt quất, quế và gỗ thông) và Love you past the moon (táo đỏ và quế).

3 cốc nến mới có trọng lượng 95 gram, có giá bán là 160.000 đồng và có thể đốt tối đa 4 tiếng/lần.

Ảnh: Good Moods

Bên cạnh các mùi hương mới, Good Moods còn "thay áo" dịp Giáng sinh cho các cốc nến cũ, tạo cảm giác mới mẻ cho khách hàng.

Tiêu biểu có thể kể đến 2 mùi: Into the wood (nam việt quất, quế, gỗ thông) và A cup of coffee (cà phê và hạt phỉ). Đây cũng là 2 mùi yêu thích của tôi tại cửa hàng, chúng khá hợp cho không khí se lạnh dịp cuối năm.

Nếu cần tìm mua quà tặng cho người thân và bạn bè, bạn có thể tham khảo các set quà của Good Moods với mức giá dao động từ 190.000 đồng đến 520.000 đồng. Một set sẽ bao gồm một cốc nến thơm và các món quà khác như xà phòng, thiệp, đồ trang trí,...



Kofuku Home

Điều tôi thích nhất với Kofuku Home chính là có thể yêu cầu khắc tên lên cốc nến. Hòa chung không khí lễ hội, tiệm đã cho ra mắt lọ nến xi măng màu đỏ rất bắt mắt.

Warm & joy là mùi hương mới cho dịp Giáng sinh lần này của Kofuko Home. Cốc nến có sự kết hợp giữa hương ngọt dịu của táo và sự cay nồng của quế, phù hợp với tiết trời thời gian gần đây.

Ảnh: Kofuku Home

Nến của tiệm có 2 size S: 210.000 đồng (không khắc tên) và size M: 380.000 đồng (miễn phí khắc tên).

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt hàng thêm các dịch vụ khác cho cốc nến của mình như khắc thông điệp, khắc 2 mặt, upsize với giá từ 10.000 đồng đến 70.000 đồng.

Trong mùa Giáng sinh, Kofuku Home cũng có Xmas set được trang trí rất chỉn chu và đẹp mắt.



Tiệm casti

Không chỉ có nến thơm, các mặt hàng của Tiệm casti cũng rất đa dạng, phục vụ cho nhu cầu trang trí nhà cửa như đồ decor, sản phẩm handmade,...

4 mùi hương được tiệm gợi ý cho mùa Noel năm nay bao gồm: Muse (bưởi hồng, bạc hà, vanilla, hoa hồng), Symphony (cam, hoa cam, hoa nhài, trầm hương), White Birch (bạch đàn, đậu tonka, vanilla, thông) và Twilight (nhục đậu khấu, vanilla, xạ hương, hổ phách).

Ảnh: Tiem.casti

Tùy vào kích cỡ của cốc nến mà giá sẽ dao động từ 155.000 đồng đến 256.000 đồng.

Ngoài ra, Tiệm Casti còn cung cấp các set quà có sẵn hoặc tự chọn theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian này. Bạn cũng có thể tìm mua cây sơn tùng và vòng nguyệt quế cho Noel tại đây.

Theo Vouge, khi sử dụng nến thơm cần lưu ý một số điểm sau:

Chú ý lần đầu đốt nến: Nên để nến cháy trong khoảng từ 30 phút đến 1 giờ trong lần đầu đốt để sáp tan chảy toàn bộ bề mặt, tránh bị lõm.

Độ dài lý tưởng cho bấc nến khoảng 0,6 cm: Trước khi đốt nến bạn dùng kéo để cắt bớt phần bấc. Nếu bấc quá dài sẽ khiến nến cháy không đều.

Không gian ảnh hưởng đến độ tỏa hương của nến: Nên đốt nến trong không gian thông thoáng. Vị trí càng lạnh thì độ lưu hương sẽ lâu hơn.