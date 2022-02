Địa chỉ đặt món ăn lành mạnh ở TP.HCM

Sau kỳ nghỉ Tết, bạn có thể thưởng thức những món ăn healthy để thanh lọc cơ thể.

Việc ăn uống các món được chế biến từ thực phẩm sạch, hương vị thanh mát giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng hơn sau Tết.

Bạn dễ dàng tiết kiệm thời gian chế biến, thay đổi khẩu vị với loạt phiên bản ẩm thực hấp dẫn được giao tận nơi. Dưới đây là một số địa chỉ phục vụ hộp đồ ăn giàu dinh dưỡng, bắt mắt, đáng trải nghiệm.



Fitfood VN

Điện Biên Phủ, quận 3

Health Food Restaurant . Việt Nam . 8-12h (thứ hai-thứ sáu) . Từ 600.000 đồng/tuần

Sau Tết, tôi bắt đầu trở lại với guồng quay công việc nên thời gian tự nấu ăn không nhiều. Được đồng nghiệp giới thiệu địa chỉ chuyên phục vụ bữa ăn sạch theo phong cách Á - Âu này, tôi quyết định thử trải nghiệm.

Vào mục đặt hàng của website tiệm, tôi dễ dàng tham khảo và chọn gói ăn phù hợp nhu cầu cá nhân. Tôi thử dùng gói FIT 3 với giá 600.000 đồng/5 ngày. Với gói này, tôi được giao tận nơi 2 phần ăn cho bữa trưa và bữa tối mỗi ngày.

Điều tôi hài lòng ở đây là thực đơn khá phong phú, các phần ăn được tính calories cụ thể, nguyên liệu tươi ngon. Khẩu phần ăn có tinh bột phức, ít đường, không bột ngọt, nhiều rau củ và chất đạm. Hũ sốt được phục vụ kèm để nêm nếm theo khẩu vị cá nhân, song không bao gồm canh. Phần ăn được cấp đông và đóng gói kỹ khi giao đến.

Điểm trừ là tiệm chưa nhận order lẻ một buổi/ngày. Ngoài ra, nếu bạn không có tủ lạnh để bảo quản và không hâm nóng món bằng lò vi sóng trước khi thưởng thức, chất lượng thức ăn sẽ không đảm bảo.

Cũng là người từng đặt món của tiệm, tài khoản Hồng Hạnh Trần nhận xét: "Nhìn chung, phần ăn được nêm nếm nhạt vị, có cơm, mì và nhiều rau nên ăn khá no. Chất lượng hộp đựng tốt, tôi có thể rửa sạch và tái sử dụng. Mức giá không cao lắm so với bữa ăn văn phòng thông thường. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, shipper thân thiện. Dịch vụ của tiệm dùng lâu dài có thể hơi ngán, song ăn 1-2 tuần để thanh lọc cơ thể khá hiệu quả".



The Green Box

Lê Văn Miến, Thảo Điền, TP Thủ Đức

Food & Drink . Việt Nam . 8-21h . Từ 100.000 đồng/phần

Những món ăn theo mùa, lành mạnh, được chế biến đơn giản hay các thức uống tốt cho sức khỏe là những gì tôi có thể tìm kiếm tại đây.

Sau lần thưởng thức bữa brunch cùng bạn thân ở sân vườn có nắng dịu nhẹ, không khí mát mẻ tại tiệm, tôi tiếp tục thử dịch vụ giao hàng tận nơi.

Combo 5 bữa trưa giá 675.000 đồng của tiệm giúp tôi có thêm năng lượng, bắt nhịp tốt với công việc sau kỳ nghỉ lễ vừa qua. Với combo này, tôi dễ dàng lựa chọn món theo sở thích và đổi vị mỗi ngày.

Tôi thích nhất món Miso Salmon. Thành phần cá hồi sốt miso nướng than với táo, củ dền, cà rốt, dưa chuột muối, hạt quinoa, sốt ponzu, mè, edamame (đậu nành Nhật Bản luộc).

Tiệm cũng chuyên các loại salad trong tô, có cả đồ chay lẫn mặn. Phần ăn được đóng hộp sạch sẽ, thân thiện với môi trường.

Nhìn chung mức giá khá cao, bù lại chất lượng món tương xứng.



SmartMeal

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh

Specialist Food Shop . Việt Nam . 7-22h . Từ 700.000 đồng/tuần

Nếu bạn đang tìm kiếm một kế hoạch ăn uống lành mạnh và cân bằng, địa chỉ này là gợi ý không thể bỏ qua.

Thực đơn đa dạng, kết hợp phong cách Á - Âu. Món ăn thay đổi hàng tuần, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, đáp ứng nhiều mục đích của khách như tăng cơ, giảm mỡ hay thanh lọc cơ thể...

Bữa ăn thường được giao trong khoảng 6-9h từ thứ hai đến thứ sáu. Bạn có thể chọn thời gian phù hợp để nhận.

Thực phẩm được đóng gói trong hộp nhựa dùng một lần hoặc hộp có thể tái sử dụng. Sau khi nhận hàng, nếu chưa kịp ăn ngay, tôi bảo quản món trong tủ lạnh.

Điểm cộng là tiệm còn có thực đơn chay dinh dưỡng, phù hợp với những ai không chuộng các món thịt, cá... hay muốn đổi khẩu vị thanh đạm hơn.

Theo trải nghiệm cá nhân, món ăn được trình bày bắt mắt, hương vị ổn nhưng mức giá cao.



Green & Young

Quận 4 và Phú Nhuận

Health Food Restaurant . Việt Nam . 8h30-20h30 . 39.000-105.000 đồng/món

Tiệm chuyên cung cấp những phần ăn xanh, ngon miệng và thanh mát làm từ rau củ quả. Thực đơn đa dạng và thường xuyên được cập nhật món mới. Bạn có thể chọn thưởng thức gói ẩm thực thuần rau củ quả kèm gạo lứt, rau củ có đạm hay cuốn và cơm lứt. Ngoài ra, gói tuần Special kết hợp tất cả món gồm rau củ trộn, rau củ cuốn, mì rau củ, cơm lứt rau củ giúp thanh lọc cơ thể, đầy đủ dưỡng chất.

Trên diễn đàn ẩm thực, tài khoản Leanw chia sẻ: "Tôi thích nhất cơm gạo lứt rau củ ăn kèm sốt của quán. Hạt cơm dẻo mềm, lượng cơm vừa đủ ăn, không quá no nhưng phù hợp với người ăn kiêng. Tiệm dùng hộp giấy cùng dụng cụ ăn bằng gỗ, khá thân thiện môi trường. Nhân viên giao hàng nhanh".

Tài khoản Mai Trang nhận xét: "Rau củ cuốn khá to, chắc tay. Hộp nước chấm nhỏ kèm theo được dán nhãn chu đáo trên mỗi hộp. Nước tương khá mặn, nhất là khi kết hợp cùng cuốn cá vì thịt cá ngừ vốn đã ngấm sẵn gia vị. Các nguyên liệu có sự cân bằng và hòa quyện vào nhau. Sốt Pháp kết cấu nhẹ, mịn, vị chua dịu. Chất lượng salad ổn. Tuy nhiên, nguyên liệu quán dùng khá phổ thông, chưa có nhiều sự đa dạng và nâng cấp. Đây cũng là lý do tôi cho rằng mức giá cao so với mặt bằng chung".