Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm của Tập đoàn New Image. Khi mới xuất hiện trên thị trường, sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao.

Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline kết hợp của sữa non và công nghệ độc quyền Alpha Lipid thuộc Tập đoàn New Image.

Thực phẩm cho sức khỏe

Alpha Lipid là công nghệ tiên tiến sử dụng chất nhũ hóa phospholipid bao bọc các hạt sữa non. Nhờ đó, dinh dưỡng bên trong không bị phân huỷ bởi axit dạ dày. New Image cho biết độ hấp thu vào cơ thể đến 90-98%. Hơn nữa, sản phẩm cũng đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe của New Zealand và thế giới.

Alpha Lipid Lifeline đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe.

Về độ an toàn, thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline không dùng nguyên liệu chăn nuôi chuồng trại, không chứa chất bảo quản và không chứa thuốc kháng sinh. Thêm vào đó, sản phẩm tự nhiên, được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP và có giấy chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Công nghệ sinh học Quốc tế, Tiêu chuẩn vàng Cấp 10 từ ICR - viện nghiên cứu sữa non lớn hàng đầu thế giới. Ngoài ra, sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

Sức hút của Alpha Lipid Lifeline

Alpha Lipid Lifeline có nguyên liệu đầu vào là sữa non của bò New Zealand. Nguyên liệu này có nguồn dinh dưỡng dồi dào gồm chất đạm, béo, năng lượng, các kháng thể tự nhiên, vitamin (A, C, D, E, B1, B2, B3, B6, B12), khoáng chất (canxi, axit folic, magie, sắt), chất nhũ hóa phospholipid, lợi khuẩn cùng yếu tố tăng trưởng và miễn dịch.

Mang dinh dưỡng từ sữa non, thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, đề kháng.

Địa chỉ phân phối Alpha Lipid Lifeline chính hãng

Công dụng mà thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline mang lại khiến dòng sản phẩm này xuất hiện nhiều hàng giả, kém chất lượng. Vì vậy, lựa chọn địa chỉ cung cấp thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline chính hãng là bước quan trọng để đảm bảo chất lượng, giá thành ưu đãi.

Sữa non từ bò New Zealand là nguyên liệu đầu vào của Alpha Lipid Lifeline.

