Địa chỉ ăn ghẹ ngon ở TP.HCM

Nếu là tín đồ các món ghẹ, bạn có thể ghé một số địa chỉ hút khách ở TP.HCM dưới đây để thưởng thức đồ ăn tươi ngon.

TP.HCM là thiên đường ẩm thực với loạt địa chỉ ăn uống phục vụ nhiều món ngon. Thành phố không thiếu các nhà hàng hải sản từ sang trọng tới bình dân. Trong thực đơn đồ biển, ghẹ là một trong những món hải sản được nhiều người yêu thích. Các quán ăn nổi tiếng đông khách sau là nơi bạn sẽ được phục vụ đa dạng món ghẹ thơm ngon, hấp dẫn.

Giang Ghẹ

Thực khách nhận xét:

Lan Anh: "Đến quán mình được thưởng thức những món rất ngon, phục vụ nhiệt tình. Hải sản ở đây tươi sống. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát".

Anh Hoàng: "Quán có vị trí trung tâm. Chỗ để xe rộng. Hải sản có nhiều loại nhập khẩu đặc biệt. Tới đây khách nhìn hải sản bơi lượn rất đã mắt. Khách thích ăn gì sẽ có người bắt lên để coi trực tiếp, cảm giác như vớt dưới biển vậy. Quán phục vụ rất ổn".

Bánh Canh Ghẹ Muối Ớt Xanh

Thực khách nhận xét:

Phương Linh: "Lần đầu tiên tôi ăn bánh canh kiểu như này. Nước súp lạ, ngon, hình như có nước cốt dừa với ít lá cà ri nên béo béo, thơm thơm. Ghẹ chắc nịch. Nhân viên cũng khá dễ thương và nhiệt tình. Có dịp tôi sẽ quay lại".

Mặc Thủy Nguyên: "Mình gọi món về nhà. Nước mặn, tôm tít bở, nát. Tôi sẽ không ăn lại ở đây lần 3. Lần đầu ăn tại quán, món khá ngon nên mới tin tưởng trở lại. Giờ vị không còn như xưa".

Bánh Canh Ghẹ Ba Sạch

Thực khách nhận xét:

Hà Bảo Anh: "Bánh canh có lần tôi ăn bị mềm èo. Lần sau tôi góp ý thì trở lại như bình thường. Ghẹ trước nay đều tươi ngon. Nhân viên phục vụ khá ổn. Gửi xe không bị thu tiền như trước. Vị trí quán dễ tìm".

Nguyễn Đức: "Ghẹ nguyên con, to vừa, thịt chắc, gạch nhiều. Càng ghẹ hơi dính vào vỏ nên khó lấy. Chả cá hấp và chiên đều ngon hết. Muối ớt xanh pha khác biệt và có độ ngon vượt bậc. Nước lèo hơi đậm đà, phải thêm chanh mới bớt vị. Tôi khuyên chỉ nên ăn ghẹ".

Ghẹ Sữa Rang Muối

Thực khách nhận xét:

My Trân: "Đây là xe đẩy bán càng ghẹ, ghẹ sữa ngon và rẻ nhất TP.HCM. Mỗi hộp xào bơ tỏi hoặc rang me có giá 50.000 đồng, nặng khoảng 200 gram. Quán đông khách. Thau to bán cỡ một tiếng là gần hết sạch. Ghẹ sữa ngon, thấm nước me chua chua, mặn mặn. Ghẹ sữa xào bơ tỏi cũng ngon".

Minh Hải: "Vị trí quán hơi khuất, tìm khá khó. Món ăn ngon, vị vừa miệng. Tôi thích ăn cua hơn ghẹ vì nhiều thịt hơn. Càng nhỏ hay lớn cũng đồng giá".