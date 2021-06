'Đi trốn' đoạt giải thưởng Khát vọng Dế Mèn

Truyện của tác giả Bình Ca là một trong năm tác phẩm đoạt Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ hai.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn vinh danh các tác phẩm văn học nghệ thuật sáng tác của thiếu nhi, vì thiếu nhi. Giải thưởng mùa thứ hai năm 2021 công bố hôm 1/6.

Tác giả Bình Ca (trái) và nhà thơ Trần Đăng Khoa (thành viên hội đồng giám khảo) tại lễ trao giải thưởng hôm 1/6. Ảnh: BTC.

Năm nay, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn không có giải cao nhất - Hiệp sĩ Dế Mèn. Năm ngoái, hạng mục này vinh danh nhà văn Nguyễn Nhật ánh. Ở hạng mục Khát vọng Dế Mèn, có 5 tác phẩm ở 3 lĩnh vực (văn học, mỹ thuật, phim) được trao.

Tác phẩm được giải gồm: Tiểu thuyết Đi trốn (NXB Hội Nhà văn) của nhà văn Bình Ca; phim hoạt hình Khúc gỗ mục của Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam do NSND Nguyễn Thị Phương Hoa làm đạo diễn và họa sĩ (biên kịch: Phan Đức Tuấn - Nguyễn Thị Phương Hoa; biên tập: Bùi Hoài Thu; nhạc sĩ: Trọng Đài); chùm tranh về thiên nhiên và cuộc sống của hoạ sĩ Xèo Chu (tên thật Phó Vạn An, sinh năm 2007); truyện tranh Ly & Chũn - Tết là nhất, nhất là Tết! (NXB Hội Nhà văn) của Mèo Mốc (Đặng Quang Dũng); bộ truyện Khác biệt mới tuyệt làm sao (NXB Kim Đồng) của Nguyễn Hoàng Vũ và các hoạ sĩ: Gà's little world, Hoàng Trung, Ru-oi, Linh Vương.

Tiểu thuyết Đi trốn của Bình Ca. Ảnh: Nhã Nam.

Đi trốn của nhà văn Bình Ca là một trong những tác phẩm văn học nổi bật cuối năm 2020. Bối cảnh câu chuyện vào khoảng năm 1965-1966, khi Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Trường học và nhiều học sinh Hà Nội phải sơ tán về các miền quê.

Nhóm bạn con nhà lính từ thủ đô, nhóm học sinh con cán bộ miền Nam tập kết, cùng trẻ ở quê đã nhanh chóng thân quen nhau. Vì một sự cố bất ngờ, đám trẻ bị bỏ lại giữa rừng hoang, trong tay chỉ có vài vật dụng để sinh tồn. Tác phẩm là cuộc phiêu lưu ly kỳ, khốc liệt mà vẫn đậm chất thơ.