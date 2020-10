Đi tìm môi trường sống cho công dân toàn cầu tương lai

Nhiều bậc phụ huynh hiện đại ưu tiên tìm kiếm dự án căn hộ chuẩn quốc tế, hướng đến môi trường sống năng động và hội nhập, tốt cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Theo nghiên cứu của Đại học Harvard và Đại học Brown, khoảng xanh ở trường học lẫn nhà riêng giúp tăng 5% trí nhớ của trẻ, đồng thời giảm 1% chứng lơ đễnh, mất tập trung. Thực tế cho thấy, thiên nhiên chính là một môi trường tốt để trẻ em có thể rèn luyện kỹ năng sống trong các hoàn cảnh khác nhau, nuôi dưỡng sự sáng tạo cũng như tăng khả năng nhận thức.

Đề cập đến môi trường sống xanh đối với trẻ, anh Minh (32 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: “Con cái là tài sản quý nhất. Vì vậy, vợ chồng tôi không ngại đầu tư một môi trường sống lý tưởng với không gian xanh để con nhỏ có cơ hội phát triển, gần gũi với thiên nhiên”.

Các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng tạo không gian sống xanh cho con trẻ.

Nắm bắt xu hướng lựa chọn môi trường sống hiện nay từ phía các gia đình trẻ, nhiều dự án bất động sản được xây dựng với giá trị cốt lõi là sự phát triển của trẻ em. Trong số đó, phân khu The Grand Sapphire thuộc dự án Vinhomes Smart City được đánh giá là một trong những sự lựa chọn tốt cho các gia đình có con nhỏ.

Thừa hưởng nhiều tiện ích lớn từ đô thị Vinhomes Smart City, The Grand Sapphire đáp ứng đa dạng nhu cầu phát triển của các cư dân nhí. Trong đó, hệ thống trường quốc tế VinSchool giúp ươm mầm tài năng cho thế hệ công dân toàn cầu, mở ra cánh cửa hội nhập với thế giới.

Cư dân tại The Grand Sapphire được tận hưởng không gian rợp mát bóng cây.

Bên cạnh đó, sức khỏe của các cư dân nhí cũng được tư vấn, chăm sóc bởi Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec với diện tích lên tới 3 ha, mang tới hàng trăm dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế. Bệnh viện này còn bố trí sân đỗ trực thăng y tế, dành cho các trường hợp quan trọng khẩn cấp.

Trường học liên cấp VinSchool và Bệnh viện Vinmec.

Trong khi đó, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall đáp ứng trải nghiệm mua sắm - giải trí với không gian hiện đại. Điểm nhấn của Vincom Mega Mall là dòng sông nhân tạo chảy trong lòng trung tâm thương mại, đài phun nước kỹ thuật số, màn hình LED cong gắn trần, bãi đỗ xe thông minh…

Vincom Mega Mall phục vụ bởi hơn 140 gian hàng, trên tổng diện tích sàn lên đến 68.000 m2.

Tất cả các tâm tiện ích liền kề The Grand Sapphire đều được vận hành theo tiêu chuẩn Vinhomes, mang đến môi trường sống an ninh, an toàn để trẻ thoải mái, tự do phát triển. Cư dân có thể an tâm tận hưởng một chuẩn mực sống cao cấp, hội nhập và đa sắc màu văn hóa.

Sử dụng đến 2/3 diện tích để phát triển không gian mặt nước và cây xanh tại công viên nội khu, The Grand Sapphire mang đến bầu không khí trong lành, mát mẻ cho cư dân nhí. Ngoài ra, hệ thống sân chơi đa dạng chủ đề tại đây hứa hẹn kích thích khả năng sáng tạo, bản năng khám phá còn tiềm ẩn ở trẻ.

The Grand Sapphire nói riêng, Vinhomes Smart City nói chung được kỳ vọng là điểm đến mơ ước của những gia đình trẻ. Không chỉ đặt mục tiêu đem đến không gian sống lý tưởng, Vinhomes còn kiến tạo nên những giá trị sống bền vững cho các công dân toàn cầu tương lai.