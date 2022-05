Đi thuyền xuôi sông Gâm, tắm thác giữa rừng già

Một ngày rong ruổi trên dòng sông Gâm (đoạn qua Hà Giang, Tuyên Quang), tôi có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của thác nước trắng xóa, núi non trùng điệp vùng Đông Bắc.

Dòng sông đẹp mê hồn vùng Đông Bắc

Qua đoạn đường đèo quanh co uốn lượn trên sườn núi chênh vênh, tôi đến bến thuyền thuộc huyện Bắc Mê (Hà Giang), bắt đầu hành trình xuôi dòng sông Gâm đến bến Bình Lâm (Tuyên Quang). Chiếc thuyền lớn đưa chúng tôi đi dọc chiều dài khoảng 70 km đường sông gần như yên ả, tĩnh lặng trong 6 tiếng đồng hồ. Từ năm 2005, sau khi cửa đập công trình thủy điện Tuyên Quang (thuộc địa phận thị trấn Na Hang) đóng lại, khu vực lòng hồ rộng 8.000 ha với cảnh quan độc đáo xuất hiện, thu hút du khách mọi miền ghé tham quan. Đến nay, điểm đến vẫn còn vẹn nguyên một vẻ hoang sơ của miền sơn cước. Vẻ đẹp hồ nước biến hóa theo mùa. Từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, mực nước cao, có thể chạm vạch trên cùng (khoảng 120 m so với mực nước biển), mặt hồ trải rộng mênh mông, cây cối bao phủ xanh rì. Mùa nước thấp (tháng 2-9), lòng hồ cạn để trơ ra những cù lao, hang hốc đá vôi hình thù kỳ dị. Theo chị Đinh Trà My, cán bộ Ban quản lý các khu du lịch Tuyên Quang, 99 ngọn núi quần tụ lại với nhau được nhắc nhớ như "vịnh Hạ Long giữa đại ngàn" và Vài Phạ, cột đá sừng sững cao gần 100 m tính từ đáy sông (cọc cột trâu trời theo tiếng Tày), là khu vực đẹp, ấn tượng nhất. Ngoài ra, xung quanh hồ còn nhiều cảnh, thiên nhiên kỳ thú, có thể kể đến những ngọn thác nổi tiếng như Khuổi Súng, Khuổi Nhi, Nậm Mê...

Thác nước trắng xóa giữa rừng già

Từ bao đời nay, dòng sông Gâm đã trở thành cội nguồn văn hóa, gắn liền với mạch sống của cư dân dọc đôi bờ, chủ yếu là đồng bào Mông, Dao, Tày... Trên hành trình, chúng tôi được nghe điệu Then của cộng đồng người Choang, dân tộc Tày, Nùng, nếm vị thức ngon Tuyên Quang, nguyên liệu cá, tôm đánh bắt từ sông, suối vùng này. Cuối chuyến đi, thác Khuổi Nhi, thuộc địa phận xã Thượng Lâm (Lâm Bình) đón chúng tôi với bầu không khí trong lành, những hàng cây cao che mát rượi lối đi. Thác có nhiều tầng, chảy dài 3 km từ trên đỉnh núi xuống lòng hồ. Tại đây, du khách được trải nghiệm câu cá, leo, tắm thác, cho cá rỉa chân, nấu nướng ven hồ, cắm trại, chèo thuyền kayak. Bạn đi một đoạn men theo đường mòn là tìm được đến đỉnh thác. Ở đây, nước dội mạnh từ cao xuống tung bọt trắng xóa. Mỗi năm, chị Nông Thị Huyền dành thời gian ghé thác Khuổi Nhi 2-3 lần. Từ Bến Thủy (thị trấn Na Hang), nữ du khách thuê chiếc thuyền lớn giá 1,5 triệu đồng cùng bạn bè đến thác vui chơi. "Không khí ở đây trong lành, bình yên đúng sở thích của tôi. Tôi vui vì sau thời gian dịch bệnh làm gián đoạn du lịch, lượng khách đến thác đã có xu hướng tăng lên", chị Huyền nói.