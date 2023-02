Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An

Chính quyền TP Hội An tổ chức việc dâng hương tại đình Sơn Phong trước khi có màn rước lễ. Tết Nguyên tiêu vừa là dịp lễ hội, vừa là ngày cúng tế cầu an, tế tự, cầu tài xin lộc đầu năm ở nhiều di tích tín ngưỡng trên địa bàn thành phố và các hội quán trong khu phố cổ Hội An.