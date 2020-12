Di sản của nhóm Rat Pack và huyền thoại Frank Sinatra

Cuốn "Deconstructing the Rat Pack" đã mang đến góc nhìn mới về nghệ sĩ Frank Sinatra và nhóm Rat Pack.

Cho tới tháng 2/1960, Frank Sinatra đã giành giải Oscar cho phim From Here to Eternity (năm 1953) và đạt được nhiều kỷ lục trong thời của mình. Nhưng ông lo sợ mình dần không còn phù hợp văn hóa đại chúng.

Hình ảnh Elvis Presley ở khắp mọi nơi. Những đứa trẻ đã nhảy theo giai điệu The Twist và nhóm The Beatles mới thành lập ở Liverpool.

Cuốn sách ra mắt ngày 2/12. Ảnh: Amazon.

“Frank biết rằng cửa sổ của mình đang đóng lại. Ông ấy cần một cái gì đó lớn lao", Richard A. Lertzman, đồng tác giả của cuốn sách mới Deconstructing the Rat Pack, chia sẻ với trang The Post.

Những nỗ lực sau đó của Sinatra đã góp phần tạo nên huyền thoại về nhóm Rat Pack và củng cố danh tiếng của Las Vegas như một điểm đến của các bữa tiệc quốc tế.

Sinatra đã đến đây vào năm 1959, cân nhắc về nơi này khi địa vị của ông trong giới âm nhạc vẫn còn được giữ vững.

Trong khi đó, một ông lớn sòng bạc tại đây là Al Freeman cũng đang tìm cách nâng cao vị thế của Vegas.

Lertzman nói: “Al muốn có một hành động lớn để đưa Vegas lên bản đồ. Frank yêu thích ý tưởng này và bắt đầu tập hợp một nhóm để có thể thực hiện các ý tưởng như vậy. Trước đó, Frank đã tham gia quay bộ phim Some Came Running với Dean Martin và nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu được làm việc với ông một lần nữa.

Sammy Davis Jr thì vừa mất một mắt trong tai nạn xe hơi và Frank muốn hỗ trợ ông. Frank cũng nghĩ tới Joey Bishop và Peter Lawford, người đã kết hôn với Patricia Kennedy vì Sinatra bị thu hút bởi quyền lực của gia đình Kennedy”.

Shinatra (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên Rat Pack đã đưa Las Vegas vào tâm điểm giải trí của thế giới, Ảnh: Warner Bros.

Sự tham gia của Lawford cũng đi kèm món quà là kịch bản cho bộ phim Ocean’s 11, được chuyển từ tay George Clayton Johnson, một nhà biên kịch đầy tham vọng.

Sinatra sau đó đã ký một thỏa thuận, trong đó họ sẽ quay phim Ocean’s 11 trong sòng bạc vào ban ngày và thực hiện hai buổi diễn vào tháng hai năm đó, chuỗi sự kiện có tên là The Summit.

Với sự xuất hiện của những tên tuổi lớn, báo giới đã gọi họ là nhóm nghệ sĩ Rat Pack.

Được diễn tại sòng bạc và có những trò đùa ngẫu hứng, nội dung The Summit cũng được biên kịch viên truyền hình Don Sherman chấp bút.

Lertzman nói: “Đây là công việc kinh doanh nghiêm túc. Dean có tiếng là cuồng nhiệt đã uống nước táo trên sân khấu... Đây là những người đàn ông trung niên đang làm việc chăm chỉ” và “Frank kiếm được khoảng 3 đến 4 triệu USD . Những người khác thì thu về khoảng sáu con số”.

Trong năm tiếp theo, Rat Pack đã biểu diễn ở Miami. Bishop dẫn chương trình và Sinatra hát, nhưng Davis không được tham dự.

Dù sự tham gia của các thành viên trong những dự án sau không được đông đủ và xuất hiện rạn nứt, huyền thoại về thời kỳ thịnh vượng ở Vegas của nhóm Rat Pack vẫn tồn tại. Lertzman kinh ngạc: "Mọi người chỉ yêu thế giới mà những người đó đại diện".