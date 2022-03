Đi qua khu vực triều cường, một người bị điện giật chết

Khi đi ngang qua khu vực trụ điện gần nhà, bà C. bị điện giật. Người dân phát hiện bà C. gặp nạn nhưng không dám lại gần để cứu vì khu vực này ngập nước.

Khoảng 16h ngày 30/3, một vụ điện giật làm chết người xảy ra tại phường 6 (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Đây là khu vực gần bờ biển và thường xuyên bị triều cường ngập nước.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, bà H.T.K.C. (51 tuổi, sinh sống tại khu phố Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hòa) đi từ nhà đến cửa hàng tạp hóa để mua đồ.

Khi đi ngang qua khu vực trụ điện gần nhà, bà C. bị điện giật. Người dân phát hiện bà C. gặp nạn nhưng không dám lại gần để cứu, bởi khu vực này ngập nước do triều cường và mưa lớn chiều 30/3.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cắt điện và đưa nạn nhân ra bên ngoài, nhưng bà C. đã tử vong.

Ông Huỳnh Quốc Long, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, cho biết đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương điều tra nguyên nhân, vị trí rò rỉ điện khiến xảy ra vụ tai nạn.

Khu vực xảy ra tai nạn là lưới điện hạ áp có một số dây điện tự phát của người dân kéo vào nhà để sinh hoạt. Nhiều ngõ, hẻm ở đây thường xuyên bị ngập nước khi có triều cường và mưa lớn.

Ngành điện khuyến cáo người dân trong khu vực cần cẩn trọng trong việc sử dụng điện; tránh xa khu vực có trụ điện để đề phòng tai nạn đáng tiếc.