Đi ôtô, đột nhập tiệm điện thoại trộm gần 2 tỷ đồng

Hai người đi trên ôtô tiếp cận tiệm điện thoại di động rồi đập cửa kính đột nhập vào bên trong, trộm đi số tài sản lớn trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 25/5, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra làm rõ vụ trình báo mất trộm tài sản tại tiệm điện thoại di động H.M. (đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu).

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, một số người dân sống gần tiệm điện thoại di động H.M. phát hiện cửa kính của cửa hàng bị đập bể, nhiều mảnh kính vương vãi phía trước. Nghi tiệm điện thoại di động bị trộm đột nhập nên người dân đã báo với chủ tiệm.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm.

Chủ tiệm vội chạy đến kiểm tra thì phát hiện nhiều tài sản bên trong tiệm, trong đó có nhiều điện thoại di động đắt tiền bị mất, tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 2 tỷ đồng , nên trình báo với công an.

Trích xuất camera, Công an TP Thủ Đức phát hiện khoảng 2h cùng ngày, 2 người đi trên ôtô tiếp cận tiệm điện thoại di động, sau đó đập cửa kính đột nhập vào bên trong. Công an TP Thủ Đức đã lấy lời khai, thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét các nghi can trên.