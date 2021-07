Đi mua bắp luộc, nam thanh niên bị lập biên bản vi phạm Chỉ thị 16

Trên đường đi mua bắp luộc, nam thanh niên bị tổ công tác xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An (Long An) lập biên bản xử phạt lỗi ra ngoài không cần thiết.

Ngày 20/7, bà Nguyễn Thị Nhuận, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành xã đã lập biên bản xử phạt một thanh niên vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Theo bà Nhuận, khoảng 9h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi ngụ TP Tân An) chạy xe máy từ phường 2 đến xã An Vĩnh Ngãi (TP Tân An) bị tổ công tác UBND xã dừng phương tiện kiểm tra. Anh này cho biết đang đi mua bắp luộc. Chủ tịch UBND xã cho rằng việc lập biên bản anh Thuận là có cơ sở, vì tỉnh đang thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16, phường giãn cách phường, khu phố giãn cách khu phố. "Địa bàn phường 2 có nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Anh Thuận ở phường 2 nhưng đến xã An Vĩnh Ngãi mua bắp luộc là không chính đáng. Chúng tôi đã lên lịch hẹn thanh niên này đến xã để xem xét mức xử phạt" bà Nhuận nói.