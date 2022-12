Di lý người phụ nữ trốn truy nã từ Hà Nội về Bình Phước

Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, đã di lý Nghiêm Như Huỳnh (21 tuổi) từ sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) về trụ sở Công an huyện Phú Riềng để phục vụ công tác điều tra.

Nghiêm Như Huỳnh.

Huỳnh là bị can trong vụ án: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng khởi tố điều tra ngày 15/9/2021. Bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên được cơ quan tố tụng cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, 3 tháng sau, lợi dụng lúc được tại ngoại, Huỳnh bỏ trốn khỏi địa phương đi đâu không rõ, vì vậy ngày 20/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng đã ra quyết định truy nã đối với Huỳnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong quá trình tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng, cơ quan Công an xác định được Huỳnh đã bỏ trốn sang Campuchia và liên tục thay đổi nơi làm việc, nên gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Ngày 30/11, Công an huyện Phú Riềng tiếp nhận thông tin Nghiêm Như Huỳnh trở về Việt Nam qua đường tỉnh Tây Ninh để về TP.HCM. Huy động lực lượng truy theo dấu vết tội phạm, các trinh sát nắm được thông tin nghi phạm đã đến sân bay Tân Sơn Nhất mua vé máy bay ra Hà Nội. Thời điểm này cũng là lúc nghi phạm vừa làm thủ tục lên máy bay. Không thể dừng chuyến bay khi đã đến thời gian cất cánh, Công an huyện Phú Riềng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội hỗ trợ.

Tại sân bay Nội Bài, ngay sau khi chuyến bay hạ cánh, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã có mặt bắt giữ người phụ nữ bị truy nã Nghiêm Như Huỳnh. Ngay trong đêm, Huỳnh đã được đưa về Công an huyện Phú Riềng.