Di lý nghi phạm giết người từ Nghệ An về Hà Nội

Sau khi đâm nạn nhân nhiều nhát, Vui bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau 4 ngày lẩn trốn, nghi phạm đến cơ quan công an ở Nghệ An đầu thú.

Hình ảnh nghi phạm chụp từ camera. Ảnh: Công an Hà Nội

Nghi phạm giết người lúc rạng sáng 18/11 tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, đã được di lý về Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội, để tạm giữ hình sự, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 20/11, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm nghi phạm giết người xảy ra rạng sáng 18/11 tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây.

Theo cơ quan công an, khoảng 4h30 ngày 18/11, anh Q. đang ngủ tại tầng 1, thì nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng 2.

Anh đi lên kiểm tra phát hiện nghi phạm chạy từ cầu thang ra lan can tầng 2 rồi nhảy xuống vỉa hè trước cửa nhà. Tại hiện trường, anh M. (cháu ruột anh Q.) bị đâm gục nhiều vết ở ngực, bụng. Nạn nhân được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ con dao gọt hoa quả dài khoảng 20 cm có dính máu.

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương điều tra vụ án. Quá trình điều tra xác định, nghi phạm gây án là Nguyễn Minh Vui (sinh năm 1996, trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Biết đang bị lực lượng công an truy lùng ráo riết, khoảng 11h30 ngày 22/11, Vui đến Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đầu thú.

Công an thị xã Sơn Tây đang tiếp tục điều tra vụ việc.