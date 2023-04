Đi làm về, vợ phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ

Sau khi tan giờ làm trở về nhà, người vợ phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ ở trên lầu.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở phường An Phú (TP Thuận An).

Trưa 22/4, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp tử vong trong tư thế treo cổ. Cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đêm 21/4, sau khi tan giờ làm trở về nhà (đường Chu Văn An, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương), người vợ không thấy chồng nên đi tìm và phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ ở trên lầu.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.D.T. (53 tuổi). Ngay sau khi nhận tin báo, công an địa phương khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Làm việc với công an, vợ nạn nhân cho biết vợ chồng và 2 con nhỏ mới chuyển về căn nhà nơi xảy ra vụ việc được vài tháng trở lại đây.

Đêm 17/4, trên địa bàn TP Thuận An cũng phát hiện một trường hợp tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân là ông L.Q.N. (39 tuổi, tài xế xe tải).