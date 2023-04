Đi dép buộc dây thép, người đàn ông bị uốn ván nguy kịch

Sau 10 ngày bị thương do đi dép có buộc dây thép, người đàn ông có biểu hiện mệt nhiều, co cứng cơ vùng cổ, lan xuống vùng lưng bụng, nói khó.

Người bệnh được tập phục hồi chức năng. Ảnh: BVCC.

Sáng 10/4, các bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, cho biết đã tiếp nhận, điều trị thành công nam bệnh nhân P.Đ.N. (49 tuổi, địa chỉ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) nhập viện với chẩn đoán uốn ván mức độ nặng. Cửa vào từ vết thương nhỏ trên mu bàn chân phải do đi dép có buộc dây thép sắt gây ra.

Trước nhập viện 2 tuần, vì chủ quan, người bệnh chỉ xử trí vết thương tại chỗ, không tiêm huyết thanh kháng uốn ván (SAT). Sau 10 ngày, ông N. người có biểu hiện mệt nhiều, co cứng cơ vùng cổ, sau lan xuống vùng lưng bụng, đau mỏi 2 góc hàm, khó ăn uống, há miệng khó. Lúc này, vết thương trên mu bàn chân phải đã liền.

Người đàn ông được gia đình đưa đến cơ sở y tế ở huyện Hiệp Hòa khám và nhanh chóng chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xử trí cấp cứu và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Ông N. được xử trí vết thương tại chỗ, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván SAT, kháng sinh chống vi khuẩn uốn ván, kiểm soát tình trạng tăng trương lực cơ và cơn co giật bằng thuốc an thần, giãn cơ, chống co giật, kiểm soát hô hấp.

Qua 6 ngày điều trị, người bệnh có biểu hiện trương lực cơ toàn thân và các cơn co giật gồng cứng toàn thân tăng, suy hô hấp, tăng tiết đờm dãi nhiều, ứ đọng hầu họng, nguy cơ ảnh hưởng tính mạng rất cao.

Các bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới lập tức mở hội chẩn với chuyên khoa Tai Mũi Họng và thống nhất mở khí quản cho người bệnh để kiểm soát chức năng hô hấp. Đồng thời, bệnh nhân tiếp tục điều chỉnh liều lượng thuốc an thần, giãn cơ, chống co giật phù hợp với tình trạng, kết hợp biện pháp điều trị hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện khác.

Sau 14 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, tự ngồi dậy tại giường, tự thở qua canuyn khí quản. Liều thuốc an thần giảm tương ứng tình trạng tăng trương lực cơ và cơn gồng cứng xuất hiện thưa dần.

Hiện sau 24 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, không còn các cơn co cứng toàn thân, được rút xông dạ dày, tập ăn lại tại đường miệng. Dự kiến vài ngày tới, bệnh nhân được xuất viện.

BSCKI Trương Quang Chiến, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, khuyến cáo tiêm phòng vaccine uốn ván cho những người chưa tiêm phòng hoặc đã tiêm nhưng chưa tiêm nhắc lại sau 5-10 năm là việc cần thiết, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ cao.

Đồng thời, người dân không chủ quan nghĩ rằng vết thương không nguy hiểm hoặc sơ cứu sai cách dẫn đến tình trạng nhập viện ở giai đoạn bệnh đã tiến triển nặng. Bạn có thể rửa vết thương dưới vòi nước sạch ngay để loại bỏ chất bẩn ra ngoài.

Nếu vết thương chảy máu và dính nhiều đất cát, bạn nên dùng oxy già để rửa và sát khuẩn vết thương, cầm máu. Sau đó, hãy rửa lại vết thương bằng nước xà phòng rồi lau khô, sát khuẩn bằng cồn iod. Với vết thương có dị vật, bạn cần cần rửa sạch, lấy dị vật ra, vệ sinh băng bó lại vết thương.